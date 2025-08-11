Актёра Бориса Щербакова экстренно госпитализировали после неудачного падения

Известный российский актёр Борис Щербаков госпитализирован после неудачного падения на балконе. Он оступился на коврике и сорвался вниз. Об инциденте со 75-летним артистом сообщил телеграм-канал Mash .

Источник телеграм-канала отметил, что самочувствие актёра пока не очень хорошее, но он надеется на скорое выздоровление. Это второй подобный случай с Щербаковым за последнее время: в начале декабря артист терял сознание в подъезде, после чего у него развилась анемия и возникли проблемы с самостоятельным передвижением. Позднее его состояние осложнилось пневмонией, и артиста перевели в реанимацию.