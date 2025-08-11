Встреча Путина и Трампа
11 августа, 18:37

Актёра Бориса Щербакова экстренно госпитализировали после неудачного падения

Mash: Бориса Щербакова госпитализировали после падения на балконе

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Известный российский актёр Борис Щербаков госпитализирован после неудачного падения на балконе. Он оступился на коврике и сорвался вниз. Об инциденте со 75-летним артистом сообщил телеграм-канал Mash.

Источник телеграм-канала отметил, что самочувствие актёра пока не очень хорошее, но он надеется на скорое выздоровление. Это второй подобный случай с Щербаковым за последнее время: в начале декабря артист терял сознание в подъезде, после чего у него развилась анемия и возникли проблемы с самостоятельным передвижением. Позднее его состояние осложнилось пневмонией, и артиста перевели в реанимацию.

Ранее Life.ru сообщал, что во время велопрогулки в Юрмале Максима Галкина* сбил автомобиль. После столкновения комик получил травму руки, куда попали осколки стекла. На концерте ему пришлось выступать с забинтованной кистью.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России.

