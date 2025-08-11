Встреча Путина и Трампа
11 августа, 16:01

Валентина Иванова рожала в кругу семьи Тимати, а пуповину ей перерезала свекровь

Мать Тимати Симона. Обложка © Instagram / simona280

Избранница рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова рожала первенца в кругу семьи музыканта, а пуповину ей перерезала свекровь Симона.

Примечательно, что в роддоме присутствовали не только новоиспечённые мать и отец, но и дети Тимати от прошлых отношений.

Дочь Тимати Алиса. Фото © Instagram / simona280

Фото © Instagram / halfbloodval

Фигуристка Трусова родила первенца
Напомним, что Тимати стал отцом в третий раз. 2 августа у рэпера и модели Валентины Ивановой родилась дочь Эмма. Избранница исполнителя стала матерью впервые в отличие от своего звёздного гражданского мужа. Для Тимати это уже третий ребёнок.

Ольга Сливченко
