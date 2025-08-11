Валентина Иванова рожала в кругу семьи Тимати, а пуповину ей перерезала свекровь
Мать Тимати Симона. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280
Избранница рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова рожала первенца в кругу семьи музыканта, а пуповину ей перерезала свекровь Симона.
Примечательно, что в роддоме присутствовали не только новоиспечённые мать и отец, но и дети Тимати от прошлых отношений.
Напомним, что Тимати стал отцом в третий раз. 2 августа у рэпера и модели Валентины Ивановой родилась дочь Эмма. Избранница исполнителя стала матерью впервые в отличие от своего звёздного гражданского мужа. Для Тимати это уже третий ребёнок.