Валентина Иванова рожала в кругу семьи Тимати, а пуповину ей перерезала свекровь

Примечательно, что в роддоме присутствовали не только новоиспечённые мать и отец, но и дети Тимати от прошлых отношений.

Напомним, что Тимати стал отцом в третий раз. 2 августа у рэпера и модели Валентины Ивановой родилась дочь Эмма. Избранница исполнителя стала матерью впервые в отличие от своего звёздного гражданского мужа. Для Тимати это уже третий ребёнок.