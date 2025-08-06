Фигуристка Трусова родила первенца
Александра Трусова и Макар Игнатов.Фото © ТАСС / Вероника Зорина
Фигуристка Александра Трусова впервые стала мамой. 21-летняя спортсменка родила сына, о чём сама сообщила в соцсетях.
«Родила», — коротко написала она.
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Отец малыша — супруг Трусовой фигурист Макар Игнатов. Год назад, в августе 2024 года пара поженилась, а уже спустя полгода появились слухи о том, что Александра и Макар ждут первенца. Позже пара подтвердила эту информацию и провела гендер-пати — оказалось, что они станут родителями сына.