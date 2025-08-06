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6 августа, 15:25

Фигуристка Трусова родила первенца

Александра Трусова и Макар Игнатов.Фото © ТАСС / Вероника Зорина

Александра Трусова и Макар Игнатов.Фото © ТАСС / Вероника Зорина

Фигуристка Александра Трусова впервые стала мамой. 21-летняя спортсменка родила сына, о чём сама сообщила в соцсетях.

«Родила», — коротко написала она.

«Ненавижу этот спорт!» — кричала Трусова. Теперь у неё муж, беременность и жизнь без фигурного катания
«Ненавижу этот спорт!» — кричала Трусова. Теперь у неё муж, беременность и жизнь без фигурного катания

Отец малыша — супруг Трусовой фигурист Макар Игнатов. Год назад, в августе 2024 года пара поженилась, а уже спустя полгода появились слухи о том, что Александра и Макар ждут первенца. Позже пара подтвердила эту информацию и провела гендер-пати — оказалось, что они станут родителями сына.

«Долгожданный сюрприз»: Трусова показала видео эмоциональной реакции на новость о беременности
«Долгожданный сюрприз»: Трусова показала видео эмоциональной реакции на новость о беременности
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Александра Вишнякова
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