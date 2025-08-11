Теперь трижды батя: Тимати опубликовал фото с новорожденной дочерью

2 августа у рэпера Тимати и модели Валентины Ивановой родилась дочь, которую назвали Эммой. Для музыканта это третий ребёнок, а для Валентины — первый. Пара не состоит в официальном браке.

Некоторые поклонники рэпера выражают обеспокоенность тем, что Тимати так и не женился ни на одной из матерей своих детей. В ответ Валентина подчеркнула, что штамп в паспорте не гарантирует счастья и сохранения отношений.

Напомним, что у Тимати есть дочь Алиса (от Алены Шишковой) и сын Ратмир (от Анастасии Решетовой). Несмотря на расставание родителей, дети растут в любящей обстановке и часто проводят время вместе, путешествуя.