Теперь трижды батя: Тимати опубликовал фото с новорожденной дочерью
У Тимати и Валентины Ивановой родилась дочка
У Тимати и Валентины Ивановой родилась дочь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ timatiofficial
2 августа у рэпера Тимати и модели Валентины Ивановой родилась дочь, которую назвали Эммой. Для музыканта это третий ребёнок, а для Валентины — первый. Пара не состоит в официальном браке.
Некоторые поклонники рэпера выражают обеспокоенность тем, что Тимати так и не женился ни на одной из матерей своих детей. В ответ Валентина подчеркнула, что штамп в паспорте не гарантирует счастья и сохранения отношений.
Напомним, что у Тимати есть дочь Алиса (от Алены Шишковой) и сын Ратмир (от Анастасии Решетовой). Несмотря на расставание родителей, дети растут в любящей обстановке и часто проводят время вместе, путешествуя.
