«Всё в рабочем состоянии»: Новая супруга Шаляпина готовится подарить артисту ребёнка

Певец Прохор Шаляпин и его «супруга» Ольга Вашурина, с которой он познакомился в проекте «Свадьба вслепую», поделились радостными планами о пополнении в семье. На премьере фильма «Три сестры» пара рассказала корреспонденту портала «Страсти» о своём желании завести троих детей.

«Я на той неделе была у врача, всё проверили, всё в рабочем состоянии. Мы это обсуждаем», — заявила Вашурина.

Вашурина призналась, что Прохора «невозможно не любить», а певец в ответ отметил «очень теплые отношения» с женой по проекту. На красной дорожке кинотеатра «Октябрь» пара демонстрировала полную гармонию. Шаляпин не скупился на комплименты, особо отмечая кулинарные таланты Вашуриной.

Ранее певец заявлял о наличии у него ребёнка, где он выступил лишь в роли донора — официально у Шаляпина пока нет детей. Но, судя по настрою пары, эта ситуация может вскоре измениться. На вопрос о семейном бюджете артист ответил с юмором, пошутив, что они «черпают деньги из космоса».

«Я хочу троих детей. Официальных, настоящих», — заявил Шаляпин, вызвав обый интерес у поклонников.