Самородок из «Цветов»: Как Александр Лосев без музыкального образования покорил СССР своим голосом

ВИА «Цветы» был прорывной группой для своего времени — 1970-х. Участники коллектива, несмотря на «мажорное» происхождение, заразились идеями пацифизма и, кажется, буквально создали советское движение хиппи. Но «Цветы» не делали «битловский» рок, и «кислотный» рок американских «хиппарей» они тоже не делали. Они делали настоящую русскую музыку, свою и самобытную. Корни у неё, естественно, росли на почве рока, романса и советской эстрады, но музыка в то же время была органично вписана в международное движение своей эпохи. Двигателем этого процесса был Стас Намин, но без его ключевого музыкального партнёра Александра Лосева звук «Цветов» был бы совсем другим.

Кем был Александр Лосев до ВИА «Цветы»

Александр Лосев до ВИА «Цветы» был октябрёнком, пионером и комсомольцем. Происхождение обязывало. Фото © ТАСС / Геннадий Чесноков

Александр Николаевич Лосев родился 27 мая 1949 года в семье секретаря горкома КПСС. Горком — это городской комитет партии, а городом была Москва. В школу пошёл в 7 лет, учился с 1956 по 1966 год. Сразу после окончания десятого класса поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Ещё в школе Лосева захватил рок, а в МИРЭА представилась возможность исполнить мечту — собрать свою группу. Кстати, Александр Лосев никогда не брал уроков вокала. Он научился петь сам, как и должен делать настоящий рокер.

Александр Лосев и Стас Намин — двое лидеров «Цветов»

1973 г. А. Лосев, С. Дьячков, С. Намин, Ю. Фокин. ВИА «Цветы» — как он вообще образовался? Однажды Стас пришёл на концерт Саши. Остальное — история. Фото © Wikipedia / Стас Намин

«Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом...», — эти строчки Александр Лосев и Стас Намин исполняют вместе в одноимённой песне, написанной в 1982 году. Познакомились они за годы до этого. Стас Намин — сценическое имя Анастаса Алексеевича Микояна, внука того самого Анастаса Микояна, который работал в партии «от Ильича до Ильича». В честь Анастаса-старшего назвали по крайней мере восемь истребителей. Его сын, Алексей, воевал в Великую Отечественную. А внук, Анастас, стал играть пацифистский рок. Однажды в конце 1960-х Намин пришёл на студенческий концерт. Там пел в своей группе Александр Лосев. Намин сразу утащил парня в «Цветы». Там Лосев был басистом.

Как голос бас-гитариста ВИА «Цветы» покорил весь СССР

Александр Лосев не только петь умел. Он играл на бас-гитаре, на обычной гитаре и в принципе отличался даром мультиинструменталиста. Фото © ТАСС / Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Голосовые связки — тоже своего рода музыкальный инструмент, им Лосев владел, а вот на басу пока вроде бы много не играл, поэтому быстро согласился и взял в руки... бас-гитару «Роден», наверное, спустя 80 лет конкретная модель инструмента важна только для коллекционеров и архивариусов. Но его роль в ВИА «Цветы» не ограничивалась только ритм-секцией. На самой первой пластинке Лосев поёт песню «Звёздочка моя ясная». Композитор Владимир Семёнов решил, что голос Александра тут идеально подходит. Год записи — 1972-й. Год выпуска — 1973-й. Самый разгар мирового «хиппи-угара».

Лосев сразу стал звездой всесоюзного масштаба. Потом наступили напряжённые времена: стандарты для ВИА в СССР были жёсткими, не то что сейчас. Права на название ВИА перешли Московской филармонии, она чуть не поссорила Намина и Лосева. Потом «Цветы» запретили за «пропаганду Пентагона», и Лосев стал играть в ВИА «Красные маки». Всё более или менее выровнялось только к началу 80-х, но и тогда «Цветы» как-то слишком жёстко для такого ВИА цензурировали. Не давали выпустить песню «Мы желаем счастья вам» год, например. После распада СССР цензуру из уравнения убрали. Но в остальном стало только сложнее.

Александр Лосев, «Цветы» и девяностые. Десятилетие трагедий

Девяностые оказались очень тяжёлым десятилетием для Александра Лосева. И для ВИА «Цветы», но не настолько. Фото © Wikipedia

Александр Лосев не был готов к девяностым. В этом десятилетии он даже подумывал бросить музыку. После окончательного распада ВИА «Цветы» Лосев обнаружил себя на обочине шоу-бизнеса, и его это невероятно задело. Но по всей стране парня, который спел «Звёздочку», всё равно знали. Поэтому приглашали гастролировать, играть на больших мероприятиях. Лосев собирал залы. Тем и жил.

Тем временем именно в 90-е умерли родители Александра Лосева. Смерть мамы и папы переживать трудно как ноунейму, так и звезде. По Лосеву эта трагедия очень сильно ударила. Мало кто догадывался, что было в его душе в те годы. Но потом произошло нечто ещё более страшное. Николай Лосев, сын артиста, был солистом танцевального ансамбля Игоря Моисеева. В 80-е моисеевцы ездили на гастроли даже в Японию. Их история достойна отдельного материала. Но 18-летний сын участника «Цветов» умер во сне от остановки сердца в 1995 году, на заре своей карьеры. Александр Лосев развёлся со своей женой Галиной на фоне этой трагедии.

Последние годы Александра Лосева

Александр Лосев продолжал активную концертную деятельность и в 2000-е годы. Фото © Wikipedia / Stas Namin Centre

В 2000-е годы Александр Лосев несмотря на всё, что ему пришлось пережить за предыдущее десятилетие, продолжал выступать на сцене с песнями про счастье, мир и любовь. Он радовал своих поклонников и в 2002, и в 2004 году. Как раз в это время у музыканта диагностировали рак лёгкого. Сделали операцию, но та не помогла. Его последний концерт прошёл в январе 2004-го. А 1 февраля того же года у музыканта внезапно оторвался тромб. Александра Лосева не стало, но его песни навечно в наших сердцах.