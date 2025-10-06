Суд конфисковал в пользу государства связанный с Ходорковским* участок земли

Московский суд конфисковал в пользу государства земельный участок, связанный с бывшим руководителем ЮКОСа Михаилом Ходорковским* и экс-главой Menatep Платоном Лебедевым. Решение было оглашено по иску Федеральной службы судебных приставов.

«Решением Мещанского районного суда города Москвы от 06 октября 2025 года исковое заявление начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М.Б.*, Лебедеву П.Л., Дубову В.М. — удовлетворено», — говорится в публикации пресс-службы суда.

ФССП ходатайствовала об изъятии надела, который формально принадлежит Владимиру Дубову, но фактическим владельцем считается Ходорковский*. Исковое производство инициировал начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств, а представители обвиняемых на судебное заседание не явились.

В феврале похожая ситуация произошла с московской квартирой семьи Михаила Ходорковского*. Суд выписал оттуда жену и детей бывшего главы ЮКОСА, лишив их права на проживания на этой жилплощади. Вряд ли это сильно усложнит им жизнь, ведь родные Ходорковского* не живут в России.

