Столичный суд выписал семью Ходорковского* из квартиры в Москве
Супругу и детей экс-директора ЮКОСа Михаила Ходорковского* лишили права пользования квартирой в столице и сняли с регистрации на этой жилплощади. Соответствующее решение принял Бутырский суд Москвы.
«Исковые требования удовлетворить. Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением», — цитирует вердикт РИА «Новости».
В документах говорится, что представители ответчиков в суде признали правоту истца, подтвердив, что Ходорковская действительно продала ему квартиру в сентябре 2024 года. Об этом свидетельствует указанный в материалах дела договор купли-продажи недвижимости, заверенный подписью нотариуса. Также в документах было указано, что ответчики не имеют возможности самостоятельно выписаться из уже проданной ими квартиры, так как на постоянной основе проживают вне России.
А в прошлом году суд оставил в силе решение о передачи другого недвижимого имущества Михаила Ходорковского* государству. Речь идёт о кооперативе индивидуальных застройщиков «Яблоневый сад», где находились дома бывшего владельца ЮКОСа и совладельца компании Платона Лебедева. В приговоре указано, что подсудимые намеренно предоставляли декларации с поддельными данными.
*Включён в список иностранных агентов Минюста РФ.
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