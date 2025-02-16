Столичный суд выписал семью Ходорковского* из квартиры в Москве

В документах говорится, что представители ответчиков в суде признали правоту истца, подтвердив, что Ходорковская действительно продала ему квартиру в сентябре 2024 года. Об этом свидетельствует указанный в материалах дела договор купли-продажи недвижимости, заверенный подписью нотариуса. Также в документах было указано, что ответчики не имеют возможности самостоятельно выписаться из уже проданной ими квартиры, так как на постоянной основе проживают вне России.