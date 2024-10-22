Суд оставил в силе решение о передаче недвижимости Ходорковского* государству

Решение о передаче государству объектов недвижимости кооператива индивидуальных застройщиков «Яблоневый сад» по делу Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева остаётся в силе. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

«Одинцовский городской суд Московской области установил, что финансирование КИЗ «Яблоневый сад» осуществлялось в период установленного приговором уклонения <...> от уплаты налогов и исключительно за счёт средств подконтрольных осуждённым компаний», — говорится в сообщении.

Как отмечается в приговоре суда, Ходорковский* и Лебедев заведомо и осознанно предоставляли налоговую декларацию с ложными показаниями. Незаконно полученные денежные средства и имущество осуждённые легализовывали через инвестиции в предприятия и приобретение активов, в том числе «Яблоневого сада». В отношении осужденных возбуждено исполнительное производство о взыскании в доход федерального бюджета более 17 миллиардов рублей ущерба.