Суд оставил в силе решение о передаче недвижимости Ходорковского* государству
Михаил Ходорковский*. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Решение о передаче государству объектов недвижимости кооператива индивидуальных застройщиков «Яблоневый сад» по делу Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева остаётся в силе. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.
«Одинцовский городской суд Московской области установил, что финансирование КИЗ «Яблоневый сад» осуществлялось в период установленного приговором уклонения <...> от уплаты налогов и исключительно за счёт средств подконтрольных осуждённым компаний», — говорится в сообщении.
Как отмечается в приговоре суда, Ходорковский* и Лебедев заведомо и осознанно предоставляли налоговую декларацию с ложными показаниями. Незаконно полученные денежные средства и имущество осуждённые легализовывали через инвестиции в предприятия и приобретение активов, в том числе «Яблоневого сада». В отношении осужденных возбуждено исполнительное производство о взыскании в доход федерального бюджета более 17 миллиардов рублей ущерба.
Напомним, в июне этого года Генпрокуратура добилась изъятия в доход государства имущества Ходорковского* и экс-главы группы МЕНАТЕП Платона Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Позже с Ходорковского* и Лебедева взыскали ещё 1,4 миллиарда рублей за ущерб от налоговых преступлений. По решению Мещанского суда Москвы эта сумма также пополнила казну страны. Кроме того, в доход государства обращено имущество, купленное данными лицами в элитном коттеджном посёлке Одинцовского района Московской области для легализации преступного дохода.
* Включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.