Имущество Ходорковского* и Лебедева на 10 миллиардов рублей изъяли в доход государства
Краснов: ГП конфисковала активы Ходорковского* и Лебедева в России на 10 млрд
Михаил Ходорковский* и Платон Лебедев. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Генпрокуратура России добилась изъятия в доход государства имущества бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и экс-главы группы МЕНАТЕП Платона Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов.
"Ранее по искам Генпрокуратуры в доход государства также обращено имущество, приобретённое данными лицами в элитном коттеджном посёлке Одинцовского района Московской области для легализации преступного дохода. Стоимость этой недвижимости оценивается в девять миллиардов рублей. Также ранее в счёт оплаты долга в казну поступило имущество ещё на 900 миллионов рублей", — подчеркнул Краснов в интервью "Интерфаксу".
Генпрокурор пояснил, что сейчас суд в Москве рассматривает ещё один иск ГП об обращении в доход государства более одного миллиарда рублей, находящихся на подконтрольных Ходорковскому* и Лебедеву счетах. Указанный иск рассмотрят в Мещанском суде 13 июня.
Напомним, в январе этого года суд конфисковал посёлок "Яблоневый сад" с домами создателей ЮКОСа, в том числе Михаила Ходорковского*. При обращении в суд сотрудники прокуратуры взяли за основу приговор Мещанского районного суда 2005 года, согласно которому, Ходорковский* и Платон Лебедев были осуждены на девять лет, в частности за неуплату налогов. 16 мая 2024 года Генпрокуратура РФ подала в суд на Ходорковского*, Лебедева и ООО "Сибирская лизинговая компания". А через несколько дней ГП попросила взыскать с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей.
* Включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.