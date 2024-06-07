Имущество Ходорковского* и Лебедева на 10 миллиардов рублей изъяли в доход государства

Генпрокуратура России добилась изъятия в доход государства имущества бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и экс-главы группы МЕНАТЕП Платона Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов.

"Ранее по искам Генпрокуратуры в доход государства также обращено имущество, приобретённое данными лицами в элитном коттеджном посёлке Одинцовского района Московской области для легализации преступного дохода. Стоимость этой недвижимости оценивается в девять миллиардов рублей. Также ранее в счёт оплаты долга в казну поступило имущество ещё на 900 миллионов рублей", — подчеркнул Краснов в интервью "Интерфаксу".

Генпрокурор пояснил, что сейчас суд в Москве рассматривает ещё один иск ГП об обращении в доход государства более одного миллиарда рублей, находящихся на подконтрольных Ходорковскому* и Лебедеву счетах. Указанный иск рассмотрят в Мещанском суде 13 июня.