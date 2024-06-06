ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 11:27

Приставы нагрянули в отель Four Seasons, чтобы передать его в доход государству

ФССП проводит действия по передаче гостиницы Хотина Four Seasons государству

Судебные приставы приступили к процедуре передачи гостиницы Four Seasons и галереи "Модный сезон" в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП России. Оба объекта находятся в центре Москвы и являются имуществом бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина, приговорённого к девяти годам колонии по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Речь идёт как минимум о 34,7 тысячи квадратных метров.

Приставы проводят действия по передаче гостиницы банкира Хотина Four Seasons государству. Видео © ФССП

"Сотрудниками органа принудительного исполнения совершаются исполнительные действия по передаче гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи "Модный сезон", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2", — информирует ведомство.

Ряд помещений отеля Four Seasons в центре Москвы хотят обратить в доход страны
Ряд помещений отеля Four Seasons в центре Москвы хотят обратить в доход страны

Напомним, что, помимо Хотина, наказание настигло и других фигурантов дела: бывшего президента "Югры" Алексея Нефёдова (он получил 8,5 года общего режима), бывшего председателя банка Дмитрия Шиляева (восемь лет), экс-главу московского филиала Нину Чернову (шесть лет). Следствие утверждает, что Хотин в 2014 году решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.

Обложка ©

ФССП

Марина Калегина
  • Новости
  • ФССП России (Судебные приставы)
  • Законы
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров