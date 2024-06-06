Приставы нагрянули в отель Four Seasons, чтобы передать его в доход государству

Судебные приставы приступили к процедуре передачи гостиницы Four Seasons и галереи "Модный сезон" в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП России. Оба объекта находятся в центре Москвы и являются имуществом бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина, приговорённого к девяти годам колонии по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Речь идёт как минимум о 34,7 тысячи квадратных метров.

Приставы проводят действия по передаче гостиницы банкира Хотина Four Seasons государству. Видео © ФССП

"Сотрудниками органа принудительного исполнения совершаются исполнительные действия по передаче гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи "Модный сезон", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2", — информирует ведомство.