Коттеджный посёлок с домом Ходорковского* в Подмосковье обратили в доход государства

Коттеджный посёлок "Яблоневый сад" в городе Одинцове Московской области, где расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* и Платона Лебедева, обращён в доход государства. Об этом говорится в материале издания "Коммерсант".

"По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращён коттеджный посёлок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцове, в котором расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* (признаны иноагентами) и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и её дом приёмов", — сообщает газета.

"Коммерсант" уточняет, что в прошлом активы Ходорковского* и Лебедева уже были конфискованы по требованию судебных приставов, но не использовались для уплаты задолженностей по налогам. А сейчас эта процедура будет осуществлена под контролем верховного надзорного органа.

В статье говорится, что иск Генпрокуратуры от 17 января удовлетворил судья Одинцовского городского суда Евгений Селин, а заявление к иску было подано в октябре 2023 года. При обращении в суд сотрудники прокуратуры взяли за основу приговор Мещанского районного суда 2005 года, согласно которому Ходорковский* и Лебедев были осуждены на девять лет, в том числе и за неуплаты налогов. Помимо того, суд принял сторону ФНС в гражданском иске о взыскании с предпринимателей суммы ущерба в 17,4 миллиарда рублей.

Напомним, 9 января этого года стало известно о том, что Ходорковский* переобъявлен в розыск в России. В 2015 году предпринимателя уже объявляли в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и о покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.