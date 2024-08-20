У Ходорковского* нашли отели и небоскрёбы в США на $632 млн

У основателя НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского* обнаружилось имущество в США, на которое может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идёт о доле в собственности на семь отелей, жилых небоскрёбов и офисных зданий, пишет RT.

По мнению экспертов, Россия имеет все шансы добиться ареста этого имущества бизнесмена, даже несмотря на ухудшение отношений с Соединёнными Штатами. Общая стоимость зданий оценивается в 632 миллионов долларов.

По сведениям журналистов, самая дорогая часть имущества Ходорковского* находится в Лондоне и оценивается в 126 миллионов фунтов. Беглый бизнесмен контролирует её через группу компаний Quadrum. Эта недвижимость также может подлежать потенциальному аресту.