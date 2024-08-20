У Ходорковского* нашли отели и небоскрёбы в США на $632 млн
RT: У Ходорковского* есть недвижимость в США, которую могут изъять в пользу РФ
Михаил Ходорковский* на фестивале "Слово Ново" в Израиле в 2023. Фото © Wikipedia
У основателя НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского* обнаружилось имущество в США, на которое может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идёт о доле в собственности на семь отелей, жилых небоскрёбов и офисных зданий, пишет RT.
По мнению экспертов, Россия имеет все шансы добиться ареста этого имущества бизнесмена, даже несмотря на ухудшение отношений с Соединёнными Штатами. Общая стоимость зданий оценивается в 632 миллионов долларов.
По сведениям журналистов, самая дорогая часть имущества Ходорковского* находится в Лондоне и оценивается в 126 миллионов фунтов. Беглый бизнесмен контролирует её через группу компаний Quadrum. Эта недвижимость также может подлежать потенциальному аресту.
Напомним, в июне этого года Генпрокуратура добилась изъятия в доход государства имущества Ходорковского* и экс-главы группы МЕНАТЕП Платона Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Позже с Ходорковского* и Лебедева взыскали ещё 1,4 миллиардов рублей за ущерб от налоговых преступлений. По решению Мещанского суда Москвы эта сумма также пополнила казну страны. Кроме того, в доход государства обращено имущество, купленное данными лицами в элитном коттеджном посёлке Одинцовского района Московской области для легализации преступного дохода.
* Включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.