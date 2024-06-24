Российскую казну пополнят ещё 1,4 млрд Ходорковского* и Лебедева

На заседании отсутствовали представители ответчиков, а юристы ФССП и банка "Траст" не высказали ничего против решения суда. Средства будут обращены в доход государства. Прежде суд устанавливал ущерб от преступлений в размере 17,4 миллиарда рублей, но он не был возмещён. Деньги хранятся на счетах 12 компаний, но, так как арест был наложен не на них, а на сами компании, ответчики могли продолжать их использовать.