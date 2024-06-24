Российскую казну пополнят ещё 1,4 млрд Ходорковского* и Лебедева
Суд решил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского* и Лебедева в доход РФ
Михаил Ходорковский* и Платон Лебедев. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав
У Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева изымут 1,4 миллиарда рублей за ущерб от налоговых преступлений. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.
"Удовлетворить иск замгенпрокурора РФ об обращении в доход РФ денежных средств на счетах ПАО "НБ "Траст", — постановил суд.
На заседании отсутствовали представители ответчиков, а юристы ФССП и банка "Траст" не высказали ничего против решения суда. Средства будут обращены в доход государства. Прежде суд устанавливал ущерб от преступлений в размере 17,4 миллиарда рублей, но он не был возмещён. Деньги хранятся на счетах 12 компаний, но, так как арест был наложен не на них, а на сами компании, ответчики могли продолжать их использовать.
Ранее Life.ru рассказывал, что по решению суда у Ходорковского* и Платона Лебедева изъяли почти десять миллиардов рублей. Также в доход государства обращено имущество, купленное данными лицами в элитном коттеджном посёлке Одинцовского района Московской области для легализации преступного дохода.
* Включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.