Соратник Ходорковского* неожиданно начал налаживать мосты с Россией

Бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* имеет задолженность в размере 30 тысяч рублей в связи с неуплатой штрафа по иноагентской статье. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что на прошлой неделе его общая задолженность составила более 54 тысяч рублей, включая штрафы в 30 тысяч и 22,6 тысячи рублей. Также Мурзагулову* необходимо выплатить свыше 1,5 тысячи рублей за исполнительский сбор за просрочку платежа. Все остальные долги бывший чиновник уже погасил.

Мурзагулов* был внесён в реестр иноагентов в декабре 2022 года. Позже МВД России объявило его в розыск. Где он сейчас, неизвестно, но ещё до начала СВО политик уехал и стал работать под началом Михаила Ходорковского*. При этом летом Мурзагулов* выложил в соцсетях видео в камуфляжной форме и заявил, что находится в Курской области.

Ранее сообщалось, что список иностранных агентов пополнили политолог Татьяна Станова* и исследовательский центр «Сова»*. Информацию об этом опубликовали на сайте Министерства юстиций.