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1 декабря, 14:25
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Российский журналист-иноагент Пивоваров* задержан во время съёмок в Узбекистане

Алексей Пивоваров*. Обложка © Telegram / Алексей Пивоваров*

Алексей Пивоваров*. Обложка © Telegram / Алексей Пивоваров*

Российский журналист Алексей Пивоваров* задержан во время съёмок в узбекском Нукусе вместе с журналисткой местного издания Hook.report Фериде Масхетовой. Об этом портал пишет у себя в Телеграм-канале.

«Основанием для задержания стало заявление, написанное на команду, от некоего жителя города. Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра», – утверждает «Хук».

Издание отправило запрос о причине задержания съёмочной группы пресс-секретарю МВД Шохруху Гиясову и ждёт ответа.

Как блогеров Дудя, Пивоварова и других оставили без миллионов от рекламы
Как блогеров Дудя, Пивоварова и других оставили без миллионов от рекламы

Ранее российский журналист Алексей Пивоваров* объявил об увольнении «значительной части команды» телеграм-канала «Редакция» из-за закона о запрете рекламы у иностранных агентов. По его словам, ему нечем платить зарплату сотрудникам.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Андрей Бражников
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