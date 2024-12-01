Российский журналист-иноагент Пивоваров* задержан во время съёмок в Узбекистане

Российский журналист Алексей Пивоваров* задержан во время съёмок в узбекском Нукусе вместе с журналисткой местного издания Hook.report Фериде Масхетовой. Об этом портал пишет у себя в Телеграм-канале.

«Основанием для задержания стало заявление, написанное на команду, от некоего жителя города. Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра», – утверждает «Хук».

Издание отправило запрос о причине задержания съёмочной группы пресс-секретарю МВД Шохруху Гиясову и ждёт ответа.

Ранее российский журналист Алексей Пивоваров* объявил об увольнении «значительной части команды» телеграм-канала «Редакция» из-за закона о запрете рекламы у иностранных агентов. По его словам, ему нечем платить зарплату сотрудникам.