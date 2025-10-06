Ошибка в загранпаспорте: Россиянам объяснили, как вернуть деньги за поездку

Если в загранпаспорте была обнаружена ошибка, он признаётся недействительным, и российские таможенники не позволяют его владельцу выехать за границу. Исправить ошибку быстро невозможно, поэтому туристу придётся обращаться в МВД для перевыпуска документа, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. При этом повторно платить госпошлину не нужно, если ошибка допущена по вине ведомства, выдавшего паспорт.

Если турист столкнулся с такой ситуацией уже на границе, он должен немедленно связаться с туроператором и проинформировать о проблеме. Турагент снимет бронирование, чтобы минимизировать расходы. Турист может отказаться от тура и подать заявление на пересчёт стоимости поездки, который проходит в течение десяти дней. При этом авиабилет, как правило, не возвращают, но можно получить компенсацию за другие услуги — проживание, трансфер, страховку и обратный билет, если условия контракта это предусматривают, объяснил специалист.

Чтобы вернуть деньги за тур, туристу нужно подать иск в суд на ведомство, выдавшее недействительный паспорт, так как ошибка произошла по их вине.

«Но важно доказать вину ведомства, потому что, когда человек забирает паспорт из миграционной службы, он расписывается в том, что получил документ и ошибки в нем отсутствуют. Это будет сложно доказать в суде», — уточнил Мельник в беседе с «Вечерней Москвой».

Если у туриста есть два загранпаспорта, то найденная ошибка в одном из них также приведёт к отказу в выезде по билетам, оформленным на этот документ. Единственный выход — покупка нового билета на второй паспорт, что влечёт дополнительные расходы, уточнил эксперт по туризму. Россиян призывают тщательно проверять паспорт при получении и при планировании поездки, чтобы избежать проблем на границе.

Напомним, ранее стало известно, что десятки россиян не смогли улететь на отдых из-за дефекта в загранпаспорте. В числе стран, куда не пустили туристов — Турция, ОАЭ и Таиланд. В документах россиян печати и надписи наползали на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи».