Десятки россиян сняли с самолётов в Турцию, ОАЭ и Таиланд из-за дефекта в загранпаспорте

В начале сентября десятки россиян обнаружили, что в их загранпаспортах печати и надписи наползали на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи». Из‑за этого пограничники на вылете признавали документы дефектными и отказывали в выезде — в числе стран, куда такие паспорта не пропустили, Турция, ОАЭ и Таиланд. Об этом сообщает SHOT.

Из‑за «перекрытых» строк многие туристы потеряли путёвки, хотя в отдельных случаях туроператоры заранее замечали брак и советовали заменить документ. Чаще всего неисправности встречаются в пятигодичных загранниках.

Иногда путешественников всё же впускают в страну, но проблемы всплывают на ресепшне отелей, когда при сканировании персональные данные не считываются, и гостям приходится вручную заполнять анкеты, чтобы избежать ошибок.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 20 января 2026 российских детей обяжут оформлять загранпаспорта для поездок по странам СНГ. Однако эта мера перестаёт работать для лиц старше 14 лет — они могут использовать внутренний паспорт.