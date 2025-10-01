Лицо вместо паспорта: В российских магазинах заработает новая система проверки возраста
Известия: С ноября в магазинах начнут проверять возраст по биометрии
Сервис биометрического подтверждения возраста при покупке алкоголя, табака и энергетиков без предъявления паспорта начнёт работать на кассах самообслуживания до конца ноября. Как сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, система станет надёжным инструментом, исключающим продажу возрастных товаров несовершеннолетним.
По информации издания, первоначально сервис будет запущен в пилотном режиме в одной розничной сети с последующим расширением. Центр биометрических технологий уточнил, что аналогичная система в вендинговых аппаратах заработает уже до конца октября в московских фитнес-клубах.
Для использования сервиса покупателям необходимо предварительно сдать биометрические данные в Единую биометрическую систему.
