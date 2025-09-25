От хлопот и суда: Россиянам раскрыли вескую причину всегда брать чеки в магазинах

Покупатели не должны отказываться от бумажного чека, хотя магазины часто убеждают в обратном, прикрываясь заботой об экологии. Об этом рассказала агентству «Прайм» младший юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман.

«Поэтому покупателям лучше всегда брать кассовый чек, это ваша главная страховка на случай проблем с товаром. Экономия нескольких секунд или грамма бумаги не стоит потенциальных хлопот и судебных разбирательств. Если вам предлагают не брать чек, вежливо откажитесь», — объяснила она.

Юрист добавила, что владельцы магазинов экономят на бумажных чеках немалые средства, создавая для себя дополнительную строку дохода. Хотя именно чек — это важный документ для покупателя, ведь без него доказать факт покупки будет очень сложно. Циммерман пояснила, что выписка из банка, показания свидетелей и видеозаписи не всегда помогают подтвердить совершённую сделку, если придётся делать возврат продукции. При отказе от чека покупатель возлагает на себя все возможные риски в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития РФ изучает возможность введения механизма отмены возврата на определённые категории товаров, по аналогии с правилами продажи авиабилетов. Например, фиксируются злоупотребления со стороны покупателей, когда некоторые из них заказывают большое количество одежды, а затем отказываются выкупать заказы. Также есть случаи покупки товаров перед праздниками, а затем делаются возвраты, по причине — якобы «не подошло». Это приводит к увеличению транспортных расходов и оплаты работы курьеров, что, в конечном счёте, влияет на цены для всех потребителей.