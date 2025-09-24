Минэкономразвития РФ обсудит отмену возврата на некоторые товары

Министерство экономического развития РФ изучает возможность введения механизма отмены возврата на определённые категории товаров, по аналогии с правилами продажи авиабилетов. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Мне кажется, это вопросы, которые надо серьёзно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — заявил Решетников.

Министр уточнил, что необходимы консультации с Роспотребнадзором для защиты прав потребителей. Решетников привёл примеры злоупотреблений со стороны покупателей, когда граждане заказывают большое количество одежды, а затем отказываются выкупать заказы. Также он отметил, что многие покупают товары перед Новым годом, а после праздников возвращают их в магазины. Это приводит к увеличению транспортных расходов и оплаты работы курьеров, что, в конечном счёте, влияет на цены для всех потребителей.

Министр выразил надежду, что соответствующие меры будут рассмотрены до конца года, что станет реальной поддержкой для предпринимателей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил рассмотреть возможность замены существующего режима самозанятых на новую модель. По мнению министра, вопросы трудовых отношений требуют системного подхода и надзора. Решетников подчеркнул, что, несмотря на обещания не вмешиваться в деятельность самозанятых до 2028 года, уже сейчас необходимо начать разработку новых правил. Эти изменения могут затронуть не только самозанятых, но и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют схожие услуги, но с более высоким лимитом дохода и потенциально более низкой налоговой ставкой.