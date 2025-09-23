Решетников предложил обсудить замену режима самозанятых

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил на заседании комитета Совфеда по экономической политике разработать новую модель вместо существующего режима самозанятых. По его словам, вопросы трудовых отношений нуждаются в системном подходе и контроле.

«Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы», — сказал Решетников.

Министр подчеркнул, что, несмотря на обещание не вмешиваться в дела самозанятых до конца 2028 года, уже сейчас необходимо начать разработку будущих правил. Эти изменения коснутся не только самозанятых, но и индивидуальных предпринимателей. Решетников пояснил, что ИП могут предлагать аналогичные услуги, но с более высоким лимитом дохода (60 млн рублей вместо 2 млн) и потенциально более низкой налоговой ставкой (до 1% в некоторых регионах, в отличие от 4-6% для самозанятых).

Вместе с тем Решетников предупредил о замедлении темпов роста российской экономики. Он подчеркнул, что рассматривает происходящее как позитивный процесс, позволяющий снизить инфляционное давление. По его словам, это создаёт условия для перехода к более стабильным темпам развития.