Решетников предупредил о замедлении темпов роста российской экономики

Российская экономика продолжит расти, но темпы этого роста будут скромнее, чем в последние два года. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Экономика растёт и продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года», — сказал он.

Решетников подчеркнул, что нынешнее замедление он рассматривает как позитивный процесс, позволяющий снизить инфляционное давление. По его словам, это создаёт условия для перехода к более стабильным темпам развития. Министр также добавил, что снижение инфляции открывает возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.