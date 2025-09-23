Решетников предупредил о замедлении темпов роста российской экономики
Российская экономика продолжит расти, но темпы этого роста будут скромнее, чем в последние два года. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Экономика растёт и продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года», — сказал он.
Решетников подчеркнул, что нынешнее замедление он рассматривает как позитивный процесс, позволяющий снизить инфляционное давление. По его словам, это создаёт условия для перехода к более стабильным темпам развития. Министр также добавил, что снижение инфляции открывает возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Ранее сообщалось, что экономика России замедляется быстрее, чем предполагалось в официальных прогнозах. Свежие данные показывают более выраженное охлаждение, чем ожидалось изначально. Если в апреле текущего года эксперты прогнозировали рост ВВП на 2,5% в 2025 году, то на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов уже указывал на более скромные ожидания — не менее 1,5% роста по итогам текущего года.