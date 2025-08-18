Энергия, опыт, лояльность: Эксперт объяснила, как женщины 40+ стали основой экономики РФ
Несмотря на ключевую роль в обеспечении стабильности бизнеса, женщины старше 40 лет продолжают сталкиваться с системной дискриминацией на рынке труда. Как отмечает эксперт Марина Роднова, этот ценный кадровый ресурс остаётся недооценённым.
«У женщин 40+ ещё много энергии, к которой добавляется большой запас знаний и опыта. Многие из них к этому возрасту уже состоялись как жёны и матери, и у них появляется интерес развиваться в профессиональном плане», — подчеркнула предпринимательница в разговоре с РИАМО.
По мнению эксперта, женщины этого возраста сталкиваются с тройным барьером: возрастные предубеждения при найме, сложности с доступом к финансированию бизнес-проектов и отсутствие поддержки в публичном поле. Ситуацию усугубляет необходимость совмещать профессиональную деятельность с заботой о семье и пожилых родственниках.
Роднова приводит успешные кейсы: Юлия Цивунина из Сыктывкара, создавшая после 40 лет производство шоколада ручной работы, и Ульяна Филиппова, получившая грант на студию для детей с особенностями развития. Эти примеры доказывают, что зрелый возраст становится временем для профессиональной реализации.
Эксперт настаивает на необходимости системных изменений: отмены возрастных ограничений в грантовых программах, создания специальных образовательных инициатив и формирования позитивного медиаобраза женщин 40+. Их преимущества — лояльность компаниям, сбалансированность решений и способность совмещать операционное управление со стратегическим планированием — особенно ценны в условиях экономической турбулентности.
