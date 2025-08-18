Встреча Путина и Трампа
Энергия, опыт, лояльность: Эксперт объяснила, как женщины 40+ стали основой экономики РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandu Herta

Несмотря на ключевую роль в обеспечении стабильности бизнеса, женщины старше 40 лет продолжают сталкиваться с системной дискриминацией на рынке труда. Как отмечает эксперт Марина Роднова, этот ценный кадровый ресурс остаётся недооценённым.

«У женщин 40+ ещё много энергии, к которой добавляется большой запас знаний и опыта. Многие из них к этому возрасту уже состоялись как жёны и матери, и у них появляется интерес развиваться в профессиональном плане», — подчеркнула предпринимательница в разговоре с РИАМО.

По мнению эксперта, женщины этого возраста сталкиваются с тройным барьером: возрастные предубеждения при найме, сложности с доступом к финансированию бизнес-проектов и отсутствие поддержки в публичном поле. Ситуацию усугубляет необходимость совмещать профессиональную деятельность с заботой о семье и пожилых родственниках.

Роднова приводит успешные кейсы: Юлия Цивунина из Сыктывкара, создавшая после 40 лет производство шоколада ручной работы, и Ульяна Филиппова, получившая грант на студию для детей с особенностями развития. Эти примеры доказывают, что зрелый возраст становится временем для профессиональной реализации.

Эксперт настаивает на необходимости системных изменений: отмены возрастных ограничений в грантовых программах, создания специальных образовательных инициатив и формирования позитивного медиаобраза женщин 40+. Их преимущества — лояльность компаниям, сбалансированность решений и способность совмещать операционное управление со стратегическим планированием — особенно ценны в условиях экономической турбулентности.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июне 2025 в России зафиксировали отход от тенденции, наблюдавшейся в течении последних пяти лет: женщины начали находить работу быстрее, чем это удаётся мужчинам. По информации Росстата, представительницы прекрасного пола в среднем устраиваются на новое место за пять месяцев и три дня, тогда как мужчинам на это нужно на четыре дня больше. Всего лишь год назад, сильный пол опережал дам на целый месяц. Эта динамика позволяет предположить, что российское общество действительно ценит работников-женщин.

