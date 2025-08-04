Гендерный сдвиг: Россиянки стали находить работу быстрее мужчин
Известия: Женщины впервые за пять лет стали трудоустраиваться быстрее мужчин
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В июне 2025 года впервые за пять лет женщины стали устраиваться на работу быстрее мужчин. На основе данных Росстата, средний срок трудоустройства у дам составил пять месяцев и три дня — на четыре дня меньше, чем у мужской половины. Годом ранее ситуация была обратной: женщины искали работу около шести месяцев, а мужчины — примерно пять. Об этом сообщает газета «Известия».
Такой поворот объясняется сразу несколькими причинами. Во-первых, острый дефицит кадров заставляет работодателей пересмотреть прежние стереотипы, связанные с риском декретных отпусков у женщин. Во-вторых, представительницы прекрасного пола чаще готовы согласиться на меньшую зарплату ради гибкого графика и баланса между работой и личной жизнью.
«Женщины быстрее находят компромисс с работодателями. Компании же стремятся сократить издержки на персонал в условиях ограниченных возможностей повышать зарплаты», — указала доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Несмотря ускорение трудоустройства среди женщин, мужчины по-прежнему сохраняют преимущество в уровне дохода.
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