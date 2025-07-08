Как пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию — пошаговое руководство Не платят зарплату или незаконно уволили? Life.ru выяснил, как правильно составить жалобу в трудинспекцию, куда ещё можно обратиться и какие доказательства приложить. 8 июля, 06:01 Куда и как жаловаться на работодателя? Полное руководство. Обложка © ТАСС / Максим Коротченко

Трудовая инспекция: какие жалобы работников она рассматривает?

Трудовая инспекция рассматривает жалобы, связанные с нарушениями трудового законодательства. Некоторые из них:

Невыплата зарплаты. Работодатель обязан выплачивать зарплату минимум дважды в месяц и присылать расчётный листок.

Работа без оформления трудового договора. В таком случае сотрудник не может рассчитывать на социальные гарантии, например на оплачиваемый отпуск и отчисления в Пенсионный фонд.

Неправомерное увольнение. Если увольнение произведено с нарушением трудового законодательства, инспекция может обязать работодателя восстановить сотрудника на работе и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.

Переработки и выполнение трудовых обязанностей в нерабочее время. Работа в ночные часы, выходные или праздники должна быть оплачена по повышенной ставке.

Понуждение к увольнению. Работодатель не имеет права заставлять сотрудника писать заявление об увольнении по собственному желанию.

Поводом для жалобы на работодателя может стать любое нарушение прав сотрудника, даже незначительное. Основные проблемы связаны с незаконным увольнением под видом сокращения штата, лишением полноценного отпуска и основных денежных выплат.

Куда жаловаться на работодателя: трудовая инспекция, прокуратура или суд?

Несколько организаций, куда можно подать жалобу на работодателя за нарушение условий труда:

Государственная инспекция труда (ГИТ). Контролирует соблюдение трудового законодательства и разбирается с нарушениями прав работников. Можно подать индивидуальное и коллективное обращение. Адрес и реквизиты инспекций можно найти на сайте Роструда.

Прокуратура. Принимает любые жалобы от населения, в том числе и на работодателя. Обратиться можно на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ или на Едином портале государственных услуг с авторизацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Подать жалобы в прокуратуру можно через «Госуслуги». Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Суд. Здесь можно оспорить любое событие на работе, в том числе увольнение по соглашению сторон или неоплаченное сверхурочное время.

Профсоюз. В соответствии со ст. 370 ТК РФ профессиональные союзы, а также уполномоченные ими представители (инспекторы) вправе производить проверку условий труда, охраны труда, а также фактов нарушения трудового законодательства со стороны руководства организации.

При подаче жалобы важно оперировать только фактами и приложить доказательства обстоятельств, изложенных в жалобе. Рекомендуется обратиться к юристу для получения консультации.

Как правильно подать жалобу в трудовую инспекцию: пошаговая инструкция

Инструкция по подаче жалобы в трудовую инспекцию:

В заявлении нужно указать: наименование государственной инспекции труда;



ФИО заявителя;



электронный или почтовый адрес для ответа;



суть жалобы — конкретное событие или предполагаемые нарушения трудовых прав;



наименование работодателя, место его нахождения;



контактный телефон;



дату заявления.

К жалобе можно приложить документы и материалы, которые подтверждают факт нарушения прав, например приказы, неофициальные ведомости по зарплате, служебные переписки.

Подать обращение можно тремя способами:

лично — инспектор поставит на втором экземпляре обращения число и подпись и вернёт его заявителю;

по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы отслеживать отправление и получить документальное подтверждение, что письмо дошло до адресата;

онлайн — через портал «Госуслуги», на сайте Роструда или «Онлайнинспекция.рф».

Необходимо приложить документы и материалы, которые подтверждают факт нарушения прав. Например, копии приказа об увольнении, расчётного листа или выписки из банковского счёта, где видно, что зарплату вы не получили.

К жалобе необходимо приложить соответствующие документы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если заявитель не согласен с решением территориальной трудовой инспекции, он имеет право обжаловать его в вышестоящем органе или в судебном порядке.

Частые вопросы о жалобах в трудовую инспекцию: отвечаем кратко

В каком случае я могу обратиться в трудовую инспекцию?

Обратиться в трудовую инспекцию может любой сотрудник, который считает, что работодатель нарушил его права. Подать жалобу можно, например, через почтовый адрес, официальный сайт Роструда, портал «Госуслуги» или на личном приёме.

Что будет, если пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию?

Если факты из жалобы на работодателя в трудовую инспекцию подтвердятся, то работодателя накажут. За нарушение трудового законодательства ему грозит штраф. В зависимости от условий размер штрафа может достигать 200 000 рублей.

При нарушении требований охраны труда, кроме штрафа, в список санкций входит приостановка работы до устранения нарушений на срок до 90 дней.

Однако есть риск, что проверка окажется формальной и инспекторы не усмотрят нарушений.

Кроме того, если работник подал на работодателя в суд, то он не сможет обратиться с той же проблемой в трудовую инспекцию. По закону инспекторы не могут выдавать работодателям предписания по искам, которые уже приняты судом к рассмотрению.

Можно ли пожаловаться анонимно? Сроки рассмотрения и последствия

Трудовая инспекция не рассматривает анонимные жалобы. Но если нужно сохранить конфиденциальность, в заявлении можно сделать пометку об анонимности.

Трудовая инспекция: сроки рассмотрения жалобы и возможные решения

Трудовая инспекция рассматривает обращения в течение 30 дней после регистрации, но обычно отвечают раньше. Иногда срок рассмотрения могут продлить ещё на месяц, к примеру, если у инспектора недостаточно материалов, чтобы вынести решение.

Авторы Софья Липень