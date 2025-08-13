Вихрь страсти или бревно: Сексолог раскрыла, как в спортзале распознать темпераментную женщину
Сексолог Миллер: Страстная девушка может выбирать более интенсивные тренировки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SG SHOT
Как отличить страстную любовницу от бревна в постели, просто наблюдая за тренировкой? На этот вопрос Life.ru ответила сексолог и психолог Александра Миллер, назвав ключевые детали, на которые необходимо обращать внимание.
По словам эксперта, страстная девушка может проявлять уверенность в своих движениях, активно заниматься и поддерживать контакт с окружающими, включая игривые взгляды или улыбки. Она может выбирать более интенсивные тренировки и демонстрировать страсть к спорту. Однако не стоит забывать, что эта чрезмерная игривость может раздражать партнёра и вызывать приступы ревности, если завязать с такой девушкой отношения.
С другой стороны, на равнодушие в постели могут указывать отсутствие интереса к окружающим, низкая мотивация и пассивность в занятиях. Такие люди могут делать минимальные усилия, не обращая внимания на своё окружение и не проявляя никакой эмоциональной реакции.
Однако специалист напоминает о том, что скромный и тихий юноша в очках и застёгнутой не все пуговицы рубашке может оказаться вихрем в постели, а брутальный мачо не всегда произведёт должного впечатления. С женщинами такая же ситуация.
Поэтому важно понимать, что внешние признаки далеко не всегда являются надёжным индикатором сексуальности. Каждый человек уникален, и оценивать кого-то исключительно по поведению в спортзале было бы легкомысленно.
Ранее сексолог назвала тему, которую нельзя поднимать после незабываемой ночи. Категорически нельзя говорить о предыдущем сексуальном опыте, даже если вас об этом спрашивают напрямую, предупреждает эксперт. Уйти от ответа можно в форме шутки или встречного вопроса — откровения о другом человеке ничего, кроме ссор и охлаждения, не дадут.