Вихрь страсти или бревно: Сексолог раскрыла, как в спортзале распознать темпераментную женщину

Как отличить страстную любовницу от бревна в постели, просто наблюдая за тренировкой? На этот вопрос Life.ru ответила сексолог и психолог Александра Миллер, назвав ключевые детали, на которые необходимо обращать внимание.

По словам эксперта, страстная девушка может проявлять уверенность в своих движениях, активно заниматься и поддерживать контакт с окружающими, включая игривые взгляды или улыбки. Она может выбирать более интенсивные тренировки и демонстрировать страсть к спорту. Однако не стоит забывать, что эта чрезмерная игривость может раздражать партнёра и вызывать приступы ревности, если завязать с такой девушкой отношения.

С другой стороны, на равнодушие в постели могут указывать отсутствие интереса к окружающим, низкая мотивация и пассивность в занятиях. Такие люди могут делать минимальные усилия, не обращая внимания на своё окружение и не проявляя никакой эмоциональной реакции.

Однако специалист напоминает о том, что скромный и тихий юноша в очках и застёгнутой не все пуговицы рубашке может оказаться вихрем в постели, а брутальный мачо не всегда произведёт должного впечатления. С женщинами такая же ситуация.

Поэтому важно понимать, что внешние признаки далеко не всегда являются надёжным индикатором сексуальности. Каждый человек уникален, и оценивать кого-то исключительно по поведению в спортзале было бы легкомысленно. Александра Миллер Сексолог и психолог