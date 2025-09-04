Глава Минэкономразвития Решетников заявил о быстром охлаждении экономики РФ

Экономика России демонстрирует более выраженное замедление темпов роста, чем это предполагалось ранее в официальных прогнозах. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума.

«Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось», — констатировал глава Минэкономразвития.

Это заявление прозвучало на фоне пересмотра макроэкономических показателей. Если в апреле текущего года министерство прогнозировало рост валового внутреннего продукта на 2,5% в 2025 году, то на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов уже указывал на более скромные ожидания — не менее 1,5% роста по итогам текущего года.

Статистические данные подтверждают тенденцию к охлаждению: по информации Росстата, опубликованной в конце августа, рост ВВП России в первом полугодии составил 1,2%. При этом динамика по кварталам показывает замедление: во втором квартале годовой рост экономики оценивается в 1,1%, тогда как в первом квартале этот показатель составлял 1,4%.