4 сентября, 08:30

Глава Минэкономразвития Решетников заявил о быстром охлаждении экономики РФ

Максим Решетников. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Экономика России демонстрирует более выраженное замедление темпов роста, чем это предполагалось ранее в официальных прогнозах. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума.

«Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось», — констатировал глава Минэкономразвития.

Это заявление прозвучало на фоне пересмотра макроэкономических показателей. Если в апреле текущего года министерство прогнозировало рост валового внутреннего продукта на 2,5% в 2025 году, то на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов уже указывал на более скромные ожидания — не менее 1,5% роста по итогам текущего года.

Статистические данные подтверждают тенденцию к охлаждению: по информации Росстата, опубликованной в конце августа, рост ВВП России в первом полугодии составил 1,2%. При этом динамика по кварталам показывает замедление: во втором квартале годовой рост экономики оценивается в 1,1%, тогда как в первом квартале этот показатель составлял 1,4%.

Ранее сообщалось, что за последние двенадцать месяцев среднестатистический заработок трудящихся россиян вырос на 14,5%, составив к окончанию первой половины 2025 года 96 220 рублей. Наиболее высокие средние зарплаты были отмечены в нефтегазовой отрасли (в 2,15 раза выше общероссийского показателя, 206 980 рублей), в финансовой сфере (199 000 рублей, превышение среднего уровня в 2,07 раза) и в области информационных технологий и связи (175 890 рублей, что на 1,83 раза выше среднего).

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Максим Решетников
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
