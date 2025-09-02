Доходы растут: Россияне стали получать больше

За прошедший год средний доход работающих россиян увеличился на 14,5%, достигнув 96 220 рублей к концу первого полугодия 2025 года. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Важно, что во втором квартале средняя зарплата достигла 100 тыс. рублей и превысила аналогичное значение второго квартала 2024 года на 13,53 тыс. рублей (или на 14,9%). Причём можно говорить об ускорении темпов прироста размеров средних зарплат, так как в первом квартале мы видели прирост на 13,8%. За три месяца средняя зарплата увеличилась на 7,7 тыс. рублей, или 8,36%», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Самые высокие показатели средней заработной платы зафиксированы в компаниях, занятых добычей нефти и газа (в 2,15 раза выше, чем в среднем по стране, 206 980 рублей), в финансовом секторе (199 000 рублей, превышение среднего уровня в 2,07 раза) и в сфере информационных технологий и связи (175 890 рублей, выше среднего в 1,83 раза). Балынин отметил, что во многих секторах экономики РФ наблюдался прирост средней зарплаты более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К примеру, в строительной отрасли средние выплаты выросли на 16,3%, а в обрабатывающей промышленности – на 15,9%.

Экономист заключил, что российские компании продолжают использовать уровень оплаты труда как способ привлечения квалифицированных кадров. Это, в свою очередь, положительно сказывается на стимулировании социально-экономического прогресса России, основанного на технологической и финансовой независимости.