Экономист раскрыл, у кого из россиян в два раза выросли зарплаты

За последние пять лет заработная плата в российской промышленности показала значительный рост, увеличившись практически вдвое. Такую оценку представил кандидат экономических наук Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

«За 2020-2024 годы средние зарплаты в российских организациях обрабатывающей промышленности выросли в 1,89 раза: с 46 510 рублей до 87 975 рублей. По всей экономике рост средних зарплат за данный период произошёл на 73,5%: с 51344 рублей в 2020 году до 89069 рублей в 2024 году», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Наиболее существенный подъём средней заработной платы зафиксирован в секторе производства компьютеров, электронных и оптических устройств (плюс 99,33%: с 56 672 рублей в 2020 году до 112 964 рублей в 2024 году), а также в изготовлении готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (плюс 98,55%: с 44 034 рублей до 87 430 рублей) и в швейной промышленности (плюс 96,99%: с 20 927 рублей в 2020 году до 41 224 рублей в 2024 году).

Балынин также отметил, что в производстве электрооборудования заработки выросли на 96,87% — с 45 693 рублей в 2020 году до 89 958 рублей в 2024-м, а в сфере полиграфии и копирования информации — на 95,37% (с 35 708 рублей в 2020 году до 69 764 рублей в 2024-м).

По словам эксперта, стремительный рост зарплат работников промышленности обусловлен реализацией политики импортозамещения и стремлением к технологической независимости России. Решение задач, направленных на достижение этих целей, требует привлечения новых сотрудников и, как следствие, увеличения оплаты труда, пояснил специалист.