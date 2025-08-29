Экономист раскрыл, у кого из россиян в два раза выросли зарплаты
За последние пять лет заработная плата в российской промышленности показала значительный рост, увеличившись практически вдвое. Такую оценку представил кандидат экономических наук Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
«За 2020-2024 годы средние зарплаты в российских организациях обрабатывающей промышленности выросли в 1,89 раза: с 46 510 рублей до 87 975 рублей. По всей экономике рост средних зарплат за данный период произошёл на 73,5%: с 51344 рублей в 2020 году до 89069 рублей в 2024 году», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».
Наиболее существенный подъём средней заработной платы зафиксирован в секторе производства компьютеров, электронных и оптических устройств (плюс 99,33%: с 56 672 рублей в 2020 году до 112 964 рублей в 2024 году), а также в изготовлении готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (плюс 98,55%: с 44 034 рублей до 87 430 рублей) и в швейной промышленности (плюс 96,99%: с 20 927 рублей в 2020 году до 41 224 рублей в 2024 году).
Балынин также отметил, что в производстве электрооборудования заработки выросли на 96,87% — с 45 693 рублей в 2020 году до 89 958 рублей в 2024-м, а в сфере полиграфии и копирования информации — на 95,37% (с 35 708 рублей в 2020 году до 69 764 рублей в 2024-м).
По словам эксперта, стремительный рост зарплат работников промышленности обусловлен реализацией политики импортозамещения и стремлением к технологической независимости России. Решение задач, направленных на достижение этих целей, требует привлечения новых сотрудников и, как следствие, увеличения оплаты труда, пояснил специалист.
Напомним, ранее Сергей Миронов предложил ввести обязательную индексацию зарплат каждый квартал. По словам депутата Госдумы, даже в бюджетной сфере, где индексация проводится ежегодно, её величина далеко не всегда успевает за реальным ростом цен. В Госдуме данная идея пришлась не по душе.