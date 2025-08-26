В Госдуме не оценили идею обязать работодателей ежеквартально индексировать зарплаты

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о введении обязательной ежеквартальной индексации зарплат в госкомпаниях и частном секторе, привязанной к инфляции. По словам депутата, частный бизнес вряд ли сможет подобное выдержать.

«Если мы поставим частные компании перед необходимостью ежеквартально индексировать зарплаты сотрудников, они увеличат стоимость продукции. Инициатива обернётся ростом инфляции. Вряд ли это понравится нашим гражданам», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Ридусом».

Обеспечение ежеквартальной индексации зарплат в государственных учреждениях также представляется депутату сложной задачей. Подобные инициативы, по её словам, требуют финансово-экономического обоснования.

«Где взять средства? Какие статьи бюджета нужно сократить, чтобы обеспечить ежеквартальную индексацию? Поскольку обоснования нет, то идея о ежеквартальной индексации заработной платы является, скорее всего, обозначением хорошей позиции, ничем более», — дополнила Бессараб.

Депутат дополнила, что по этой причине Миронов направил письмо в Правительство РФ, а не выступил с полноценным законопроектом.