Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 05:31

В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты на 7,6% этой осенью

Говырин: С 1 октября оклады некоторых категорий бюджетников повысятся на 7,6%

Обложка © Life.ru

Оклады некоторых работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений будут увеличены на 7,6% с 1 октября. Повышение затронет сотрудников организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, сообщил ТАCС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Повышение затронет, в частности, персонал в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений», — отметил депутат.

Кроме того, повышение коснётся гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и других структурах, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба. В данном случае увеличение также составит 7,6% от текущего должностного оклада, без учёта стимулирующих и компенсационных выплат.

Данная индексация призвана компенсировать инфляционные потери, зафиксированные в текущем году. При этом повышение не распространяется на работников региональных и муниципальных учреждений, чья заработная плата индексируется на основании решений субъектов РФ или органов местного самоуправления.

Ранее Life.ru рассказал, что правительство России планирует реформировать систему оплаты труда педагогов в новом учебном году. Параллельно с оптимизацией штатных расписаний в школах будет повышена прозрачность начисления заработной платы. Ключевая цель реформы – сделать оплату труда учителей более справедливой и понятной.

Наталья Афонина
