Чернышенко рассказал, как в новом учебном году изменят систему оплаты труда педагогов
Чернышенко: Зарплаты учителей в России станут более прозрачными и справедливыми
Дети в школе и учитель. Обложка © ТАСС / Виктор Драчев
Правительство России займётся реформированием системы оплаты труда педагогов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Он отметил, что работа по оптимизации штатных расписаний в школах будет проводиться параллельно с повышением прозрачности начисления зарплат.
«Задача нового учебного года — обеспечить более справедливую и прозрачную систему оплаты труда педагогов», — подчеркнул Чернышенко.
Чернышенко привёл статистические данные: в 2024 году педагогические вузы страны выпустили 40 тысяч специалистов, а общая численность учителей в России превышает 1 миллион человек. Эти кадровые ресурсы, по мнению вице-премьера, создают основу для качественного преобразования системы образования. Особое внимание будет уделено выравниванию зарплат между регионами и устранению необоснованных различий в оплате труда педагогов одинаковой квалификации.
Ранее сообщалось, что из-за демографического спада ожидается избыток учителей. Педагог Татьяна Гартман отмечает, что в настоящее время образовательные учреждения вынуждены привлекать к преподаванию всех, кто готов работать, даже студентов-журналистов вместо профильных специалистов по литературе. Однако, когда сокращение рождаемости приведёт к уменьшению числа учащихся, а целевая подготовка педагогических кадров начнёт функционировать в полную силу, в образовательной системе останутся исключительно высококвалифицированные преподаватели.