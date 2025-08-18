Встреча Путина и Трампа
Регион
18 августа, 13:41

Чернышенко рассказал, как в новом учебном году изменят систему оплаты труда педагогов

Дети в школе и учитель. Обложка © ТАСС / Виктор Драчев

Правительство России займётся реформированием системы оплаты труда педагогов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Он отметил, что работа по оптимизации штатных расписаний в школах будет проводиться параллельно с повышением прозрачности начисления зарплат.

«Задача нового учебного года — обеспечить более справедливую и прозрачную систему оплаты труда педагогов», — подчеркнул Чернышенко.

Чернышенко привёл статистические данные: в 2024 году педагогические вузы страны выпустили 40 тысяч специалистов, а общая численность учителей в России превышает 1 миллион человек. Эти кадровые ресурсы, по мнению вице-премьера, создают основу для качественного преобразования системы образования. Особое внимание будет уделено выравниванию зарплат между регионами и устранению необоснованных различий в оплате труда педагогов одинаковой квалификации.

Чернышенко раскрыл, сколько девятиклассников предпочли обучение в колледжах
Ранее сообщалось, что из-за демографического спада ожидается избыток учителей. Педагог Татьяна Гартман отмечает, что в настоящее время образовательные учреждения вынуждены привлекать к преподаванию всех, кто готов работать, даже студентов-журналистов вместо профильных специалистов по литературе. Однако, когда сокращение рождаемости приведёт к уменьшению числа учащихся, а целевая подготовка педагогических кадров начнёт функционировать в полную силу, в образовательной системе останутся исключительно высококвалифицированные преподаватели.

Алиса Хуссаин
