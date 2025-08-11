«Останутся только звёзды»: В ГД предупредили, что демографическая яма изменит систему образования

Демографический спад 1990-х может привести к резкому сокращению числа школьников, что создаст риск переизбытка учителей в ближайшие годы. О последствиях этого кризиса в эфире радио Sputnik рассказали педагог Татьяна Гартман и депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

Сейчас школы вынуждены нанимать практически любого, кто согласен вести уроки, включая даже студентов журфака вместо профессиональных преподавателей литературы. Однако, по словам Татьяны Гартман, когда демографический спад сократит количество учеников, а целевой набор педагогов заработает в полную силу, в системе останутся лишь те, кто действительно умеет преподавать.

«Как в любой профессии, в педагогике есть яркие звёзды и те, кто работает «для галочки». Когда дефицит кадров уменьшится, слабые специалисты уйдут в другие сферы, а школы только выиграют от этого, в профессии будет меньше проходных людей», — подчеркнула Гартман.

Ольга Пилипенко, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, рассказала, как власти планируют смягчить переходный период. По её словам, в России уже запущена система целевого обучения, при которой регионы прогнозируют потребность в педагогах и формируют заказы для вузов. Кроме того, нацпроект «Образование» включает программы переподготовки и поддержки учителей, что должно помочь сбалансировать соотношение числа учеников и преподавателей.