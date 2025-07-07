С 1 сентября начнется массовый перерасчёт зарплат. Как новые поправки в Трудовой кодекс отразятся на премиях и окладах С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. Теперь работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты. Как поправки в ТК скажутся на доходах сотрудников? 7 июля, 09:14 С 1 сентября вступают в силу изменения в Трудовой кодекс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Just dance

С 1 сентября 2025 года работодатель не сможет по своему усмотрению снизить премию. Вступают в силу изменения в Трудовом кодексе. Из них следует, что максимальное сокращение премии не сможет быть более 20% от месячного заработка сотрудника. Кроме того, если в компании премирование регулируется коллективным договором, то в нём нужно будет чётко прописывать виды премий, а также их размеры, сроки и условия выплаты.

— На мой взгляд, это нужная и важная мера, потому что среди работодателей действительно сложилась такая практика, что оклад может составлять меньшую часть оплаты труда, а всё остальное — премия. По сути, некоторые работодатели подменяют оклад премией и могут манипулировать ею так, как посчитают нужным, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Юрист обратила внимание, что лишить сотрудника части оклада в соответствии с трудовым законодательством очень непросто. Для этого должно произойти очень серьёзное нарушение, и его ещё надо доказать, издать множество внутренних актов и т.д. А вот с премией дело обстоит совсем по-другому.

— Урезать её до 100% можно практически за любые проступки, вплоть до однократного опоздания в пределах 5 минут. Поэтому в интересах защиты работника от злоупотреблений со стороны работодателя данная мера выглядит абсолютно правильно, — пояснила Полина Гусятникова.

Кстати, ранее стало известно, что осенью в России введут новый метод расчёта среднего заработка. Новые правила расчёта отпускных вступят в силу с 1 сентября.

Правительство утвердило вводную смену способа начисления среднего заработка. Изменятся формулы для расчёта отпускных и выходных пособий. Средний заработок теперь будет считаться таким образом: дневная ставка умножается на среднее число рабочих дней в месяце. При суммированном учёте почасовая ставка умножается на среднее количество рабочих часов в месяц. Главная цель нововведения — упростить расчёты.

Авторы Нина Важдаева