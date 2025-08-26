В Госдуме предложили обязать работодателей ежеквартально индексировать зарплаты
Миронов предложил ввести обязательную индексацию зарплат каждый квартал
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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную ежеквартальную индексацию зарплат. Предложение касается как государственных, так и частных организаций и предполагает привязку пересчёта выплат к официальному уровню инфляции, сообщает РИА «Новости».
В своём ображении Миронов пояснил, что для поддержания баланса между динамикой доходов населения и инфляционными процессами необходимо внести изменения в Трудовой кодекс. Он предложил установить для всех категорий работодателей, включая государственные структуры, муниципальные учреждения и коммерческий сектор, обязанность проводить индексацию заработной платы каждые три месяца.
Политик также уточнил в комментарии агентству, что размер такой индексации должен соответствовать показателю инфляции за предыдущий квартал. Он отметил, что даже в бюджетной сфере, где индексация проводится ежегодно, её величина далеко не всегда успевает за реальным ростом цен.
Кроме того, Миронов привёл данные о распределении зарплат среди работающих граждан. По его информации, 15,2% работников получают от 22,4 до 40 тысяч рублей в месяц, а ещё 20% — от 40 до 60 тысяч рублей. Лидер СРЗП заявил, что, по оценкам его команды, с учётом современных цен на продукты, лекарства и проезд в общественном транспорте минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 60 тысяч рублей.
Ранее Миронов предлагал ввести ежеквартальную индексацию пенсий. По его словам, нынешняя система, при которой индексацию рассчитывают на основе инфляции прошлого года, приводит к отставанию от роста цен и роста зарплат.