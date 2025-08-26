В Госдуме предложили обязать работодателей ежеквартально индексировать зарплаты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную ежеквартальную индексацию зарплат. Предложение касается как государственных, так и частных организаций и предполагает привязку пересчёта выплат к официальному уровню инфляции, сообщает РИА «Новости».

В своём ображении Миронов пояснил, что для поддержания баланса между динамикой доходов населения и инфляционными процессами необходимо внести изменения в Трудовой кодекс. Он предложил установить для всех категорий работодателей, включая государственные структуры, муниципальные учреждения и коммерческий сектор, обязанность проводить индексацию заработной платы каждые три месяца.

Политик также уточнил в комментарии агентству, что размер такой индексации должен соответствовать показателю инфляции за предыдущий квартал. Он отметил, что даже в бюджетной сфере, где индексация проводится ежегодно, её величина далеко не всегда успевает за реальным ростом цен.

Кроме того, Миронов привёл данные о распределении зарплат среди работающих граждан. По его информации, 15,2% работников получают от 22,4 до 40 тысяч рублей в месяц, а ещё 20% — от 40 до 60 тысяч рублей. Лидер СРЗП заявил, что, по оценкам его команды, с учётом современных цен на продукты, лекарства и проезд в общественном транспорте минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 60 тысяч рублей.