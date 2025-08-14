Кому положена индексация зарплаты осенью 2025 года: список профессий Индексация зарплат осенью 2025 года: будет ли, какой процент, кому положена повышенная зарплата, читайте подробнее в материале Life.ru. 13 августа, 21:35 Осенью 2025 года некоторым категориям работников повысят зарплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

По состоянию на июль 2025 года обязательная федеральная индексация зарплат на 13,2% для работников бюджетной сферы уже вступила в силу с 1 января. Вторая волна повышения окладов в 4,5% для госслужащих и судебных работников предусмотрена с 1 октября в рамках указов президента РФ. Для военнослужащих и силовиков возможно повышение на 7,6%, если соответствующее постановление Министерства обороны будет принято к осени.

Некоторые регионы и работодатели переносят индексации на более ранний срок или назначают летние надбавки: так, в Кабардино‑Балкарии с 1 августа работники бюджетной сферы получат +10% к окладам, тогда как в большинстве субъектов страны эта процедура традиционно стартует лишь с октября. Председатель Правительства КБР Алий Мусуков на заседании заксобрания подчеркнул, что на досрочное повышение в региональном бюджете заложены все необходимые средства и оно будет проведено без задержек.

Ниже подробно разберём, когда и кому в 2025 году повысят зарплату, на сколько вырастут оклады, и приведём пошаговый расчёт по категориям сотрудников.

Кому повысят оклад в 2025 году

Согласно «майским указам» президента РФ с 1 октября 2025-го все федеральные государственные служащие и государственные служащие субъектов РФ, а также судебные работники (за исключением судей) получают индексацию 4,5. Это фиксированное повышение, отражённое в постановлении Правительства РФ и доведённое до бухгалтерий всех ведомств.

Министерство обороны внесло проект постановления, по которому сразу на 7,6% индексируются оклады:

военнослужащих по контракту и призыву;

сотрудников Росгвардии со званиями полиции;

работников МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и федеральной фельдъегерской связи.

Изначально в бюджете была заложена цифра 4,5%, но ожидается повышение до 7,6%. Окончательное решение будет утверждено Правительством РФ после общественного обсуждения. Эти специалисты несут серьёзную нагрузку — особенно в регионах, где кадровый дефицит. Рост зарплат будет стимулом остаться в системе.

Частные компании и регионы могут вводить собственные бонусы и надбавки, но это делается по усмотрению работодателя или региональных властей. Федеральным законом никаких общегосударственных повышений зарплаты до октября текущего года для наёмных сотрудников не предусмотрено, за исключением работающих пенсионеров, которые получают традиционную корректировку пенсии и начисление допбаллов (что косвенно увеличивает общий доход) с 1 августа каждого года.

Кому из бюджетников повысят зарплату

С приближением осени 2025 года становится очевидно: государство продолжает реализацию политики последовательного увеличения доходов работников бюджетной сферы. Индексация зарплаты в 2025 году — это не просто регулярная корректировка, а ключевой механизм компенсации инфляции и стабилизации социальных профессий в условиях экономической волатильности.

Ожидаемое повышение заработных плат в октябре будет проходить поэтапно, охватывая как гражданских служащих, так и сотрудников силовых структур. Причём подход к каждой категории — индивидуальный: кто-то получит прибавку в 4,5%, а для некоторых планируется увеличение до 7,6%. Для сотрудников бюджетной сферы повышенные зарплаты станут ощутимым подспорьем в борьбе с инфляцией.

Вот основные категории, которым повысят зарплату с 1 октября 2025 года.

Государственные и муниципальные служащие

Работники министерств, ведомств и территориальных подразделений

Муниципальные чиновники, специалисты комитетов и департаментов

Сотрудники контрольных и регистрирующих органов

Индексация зарплаты госслужащих в 2025 году составит 4,5%. Это фиксированное значение, установленное в рамках реализации «майских указов» и направленное на обеспечение минимального роста доходов на фоне инфляции.

Судебные и квазисудебные работники

Помощники судей и секретари заседаний

Специалисты аппаратов судов

Работники Судебного департамента при Верховном суде

Их доходы также будут проиндексированы на 4,5%. Хотя судьи федерального уровня индексируются по особым нормативам, для всего остального персонала применяется общая методика.

Что же насчёт бюджетников в силовых структурах, то индексация зарплаты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов традиционно проводится 1 октября. Это закреплено нормативно: соответствующий порядок установлен в Постановлении Правительства РФ от 9 апреля 2025 года № 464.

Но не все «военные бюджетники» попадут под октябрьское повышение. Для ряда категорий (например, административно-хозяйственный персонал, обслуживающий состав) индексация отложена на 1 января 2026 года. Предположительный диапазон будущего роста — от 4 до 10,2% в зависимости от уровня инфляции и ведомственного коэффициента.

Также ждёт прибавка и «гражданских» бюджетников. Наряду с военными и госслужащими повышение зарплат коснётся и социально значимых профессий, напрямую обеспечивающих жизнедеятельность страны.

Сфера образования

Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования

Методисты, библиотекари, психологи

Сфера здравоохранения

Врачи всех специальностей

Средний и младший медицинский персонал (медсёстры, санитары, фельдшеры)

Сотрудники скорой помощи и диагностических служб

Социальная сфера

Работники центров социальной защиты

Сотрудники домов-интернатов

Специалисты по работе с пожилыми и инвалидами

Сфера культуры

Музейщики, библиотекари, артисты и сценические работники

Сотрудники домов культуры и архивов

Работники техногенных служб

Лесничие, аграрные специалисты, метеорологи

Инженеры гидрослужб, спасатели МЧС

Для всех перечисленных профессий также запланировано повышение на 7,6%.

Как рассчитать размер зарплаты после индексации

Как ранее упоминалось, индексация проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом № 419‑ФЗ. Перерасчёт будет произведён автоматически — обращаться с заявлениями никуда не нужно. Но всегда можно рассчитать, на сколько повысят зарплату с октября 2025 года по формуле:

Новая зарплата = Старая зарплата × (1 + Процент/100)

Примеры расчёта

Госслужащий: 50 000 ₽ × 1,045 = 52 250 ₽

Военный/силовик: 50 000 ₽ × 1,076 = 53 800 ₽

Бюджетник (общая индексация 7,6%): 50 000 ₽ × 1,076 = 53 800 ₽

Следите за региональными поправками: во многих субъектах дополнительно вводятся свои надбавки и корректировки.

