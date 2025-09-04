Мессенджер MAX
4 сентября, 01:57

Шохин: Оптимальная для экономики на 2026 год будет ключевая ставка в 10-12%

Оптимальной ключевой ставкой ЦБ для российской экономики на следующий год будет уровень 10-12 процентов Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он обратил внимание на устойчивую тенденцию, по крайней мере в интенциях и намерениях Банка России, к уменьшению ставки. По словам Шохина, чтобы постепенно двигаться к снижению до уровня 10-12 процентов, уже на следующем заседании необходимо выйти на ставку в 16 процентов.

«Я считаю, что, хотя 10-12 процентов может быть и не оптимальной ставкой для экономики, она является приемлемой на следующий год. Для плавного достижения этого уровня на текущем заседании необходимо установить ставку на уровне 16 процентов», — заявил руководитель РСПП в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее в ЦБ сообщили, что в случае замедления инфляции в отечественной экономике ключевая ставка может составить 10,5-11,5 процента к началу следующего года и 7,5-8,5 процента к 2027 году. Регулятор допускает, что в случае неблагоприятного развития событий ключевая ставка может вырасти до 16-18% в 2026 году.

Виталий Приходько
