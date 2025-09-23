Интервидение
23 сентября, 10:41

С питомцами нельзя: В Госдуме предложили запретить вход с собаками в магазины и аптеки

В Думу внесут законопроект о запрете на собак в магазинах, ресторанах и аптеках

Обложка © ТАСС / Zuma / ZEUS

Госдума рассматривает возможность запретить посещение магазинов, ресторанов, больниц, школ и культурных учреждений с собаками. Инициатива принадлежит Нине Останиной, главе думского комитета по защите семьи, материнства и детства, и обсуждалась на заседании рабочей группы по вопросам безопасности граждан от нападений домашних животных, пишет «Парламентская газета».

Останина сообщила, что её коллеги разработали ряд новых правил для владельцев собак. Среди них – запрет на загрязнение мест общего пользования в многоквартирных домах (подъездов, лифтов, лестниц), а также детских и спортивных площадок животными.

Кроме того, законопроект устанавливает лимит на количество питомцев в квартире, который будет зависеть от способности хозяина обеспечить им надлежащие условия и соблюдать санитарные нормы. Перевозка собак в общественном транспорте будет разрешена только на коротком поводке, в наморднике или переноске, за исключением собак-поводырей. По словам Останиной, введение единого федерального закона необходимо для унификации правил по всей стране.

Законопроект уже направлен на согласование в Следственный комитет и Роспотребнадзор.

Штраф 30 тысяч рублей за прогулку без намордника: проверьте, есть ли ваша собака в опасном списке
Ранее в Подмосковье собаки на самовыгуле напали на подростка и его питомца. Инцидент был зафиксирован на видео, на котором мальчик пытается спасти свою собаку, взяв её на руки. МВД начало проверку.

