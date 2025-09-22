Штраф 30 тысяч рублей за прогулку без намордника: проверьте, есть ли ваша собака в опасном списке

Каждый день в российских дворах разворачиваются настоящие детективные истории — соседи становятся «Шерлоками», высматривающими, у кого из собачников четвероногий друг гуляет без намордника, хотя должен быть в нём. А владельцы питомцев порой даже не подозревают, что их любимец попал в официальный список потенциально опасных пород и теперь обязан носить этот не самый модный аксессуар. Мы разобрались, какие породы собак должны ходить в наморднике, какие штрафы грозят нарушителям в 2025 году и как не попасть в неприятную ситуацию с контролирующими органами.

Какие породы собак должны ходить в наморднике — полный список

Официальный список потенциально опасных собак утвердило Правительство России в 2019 году, и с тех пор он остаётся неизменным. Эти двенадцать пород собак в наморднике должны появляться везде, кроме собственной огороженной территории владельца. Важно помнить, что в список также входят все метисы перечисленных пород — даже если ваша собака лишь наполовину относится к одной из опасных пород, она всё равно должна гулять в наморднике.

Согласно постановлению правительства, к потенциально опасным породам относятся: Акбаш — турецкая пастушья собака с белоснежной шерстью, которую изначально разводили для защиты отар от волков. Американский бандог — гибрид мастифа и питбультерьера, выведенный специально для охранных целей. Амбульдог — мощная американская порода, созданная для травли быков. Бразильский бульдог — крупная порода, отличающаяся сильным характером и охранными качествами. Булли кутта — пакистанская порода, считающаяся одной из самых агрессивных в мире. Алапахский чистокровный бульдог (отто) — порода, выведенная в американском штате Джорджия для охраны плантаций. Бандог — общее название для различных гибридов бойцовых пород. Волкособы — гибриды волка и собаки, представляющие наибольшую опасность из-за дикой крови. Волкособачьи гибриды — все виды скрещиваний волков с домашними собаками. Гуль-донг — пакистанская порода, выведенная специально для собачьих боёв. Питбульмастиф — гибрид, сочетающий силу мастифа с упорством питбультерьера. Северокавказская собака — аборигенная порода Кавказа, отличающаяся независимым характером.

Исключения из правил для специальных собак

Закон предусматривает важные исключения, которые должен знать каждый владелец собаки. Собаки-поводыри, которые сопровождают людей с инвалидностью по зрению, освобождаются от требования носить намордник. Эти специально обученные животные имеют особый паспорт установленного образца и могут находиться рядом с хозяином без намордника даже в общественных местах.

Важно! Если ваша собака просто хорошо дрессирована или помогает вам по дому, но не имеет официального статуса поводыря, исключение на неё не распространяется. Получить статус собаки-поводыря можно только через специальные центры подготовки, и процедура эта довольно сложная.

Какие ещё собаки должны ходить в наморднике и где

Какие собаки должны быть в наморднике по федеральному закону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

Помимо федерального списка потенциально опасных пород региональные власти могут расширять требования к выгулу собак в намордниках. Многие субъекты РФ активно пользуются этим правом, устанавливая дополнительные ограничения. В Санкт-Петербурге все собаки выше 40 сантиметров в холке обязаны носить намордники в общественных местах. Московские власти пошли ещё дальше — они требуют, чтобы собака в наморднике появлялась во всех общественных местах — независимо от породы и размера. Только щенки до трёх месяцев и декоративные породы ниже 25 сантиметров освобождаются от этого требования.

Места, где намордник обязателен для всех собак

Существует список мест, где выгул собак в наморднике является обязательным для всех пород без исключения. К таким местам относятся магазины, образовательные учреждения, детские площадки, медицинские организации, общественный транспорт, рынки и пляжи. Даже если ваш золотистый ретривер — душка и мухи бы не обидел, в автобусе он должен быть в наморднике. Нарушение этого правила может обернуться штрафом и неприятным разговором с другими пассажирами. В лифтах многоквартирных домов также действует правило обязательного намордника для всех собак.

Региональные особенности выгула

В Московской области собаки должны быть в намордниках на дворовых территориях, спортивных и детских площадках, а также при переходе проезжей части. Исключение делается только для щенков до трёх месяцев и декоративных пород ростом менее 25 сантиметров. Некоторые регионы запрещают выгул крупных собак детьми до 14 лет без сопровождения взрослых. Также повсеместно действует запрет на выгул собак лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Штрафы за выгул без намордника в 2025 году

Собака в наморднике, закон: штрафы и правила выгула в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bildagentur Zoonar GmbH

Размеры штрафов за нарушение правил выгула собак без намордника в РФ существенно выросли за последние годы. Законодатели всё серьёзнее относятся к вопросам безопасности в общественных местах. За нарушение правил выгула потенциально опасных собак без намордника физические лица платят от 1500 до 3000 рублей на федеральном уровне. Должностные лица отвечают строже — им грозят штрафы от 5000 до 15 000 рублей. Юридические лица могут лишиться суммы от 15 000 до 30 000 рублей.

Региональные штрафы

В Москве штрафы за выгул собак без намордника составляют от 1000 до 2000 рублей за появление в общественном месте. За нападение собаки на человека владелец заплатит от 4000 до 5000 рублей, не считая возмещения материального и морального ущерба.

штрафы за выгул собак без намордника составляют от 1000 до 2000 рублей за появление в общественном месте. За нападение собаки на человека владелец заплатит от 4000 до 5000 рублей, не считая возмещения материального и морального ущерба. Санкт-Петербург установил штрафы в диапазоне от 1000 до 5000 рублей за различные нарушения правил выгула. При этом за повторное нарушение в течение года сумма штрафа может быть увеличена в два раза.

Дополнительные виды ответственности

Собака в наморднике без поводка — это тоже серьёзное нарушение, поскольку потенциально опасные породы должны быть одновременно и в наморднике, и на поводке. За такое двойное нарушение штрафы суммируются, превращая прогулку в довольно дорогое удовольствие. За укус собаки штрафы особенно болезненные — от 10 000 до 30 000 рублей для физических лиц плюс обязательное возмещение ущерба пострадавшему. Если собака причинила серьёзный вред здоровью человека, владелец может понести даже уголовную ответственность по статьям 109 или 118 УК РФ.

Что делать, если вас оштрафовали незаконно или нарушают соседи

Выгуливать собак в наморднике: когда это обязательно по закону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Galaxy love design

Знание того, какие собаки должны быть в наморднике, должно быть чётким у каждого инспектора, выписывающего штрафы. Но на практике сотрудники контролирующих органов иногда ошибаются, штрафуя владельцев обычных пород или не учитывая исключения для щенков и мелких собак.

Как обжаловать незаконный штраф

Если вы получили незаконный штраф, немедленно соберите доказательства своей правоты. Сфотографируйте собаку рядом с рулеткой, чтобы подтвердить её размер. Возьмите справку у ветеринара о возрасте щенка. Найдите документы, подтверждающие породу, — родословную или справку из клуба собаководства. Обратитесь к свидетелям инцидента и попросите их дать письменные показания. Зафиксируйте обстоятельства составления протокола — время, место, поведение инспектора. Все эти документы потом пригодятся при обжаловании.

Обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента получения постановления. Подавайте жалобу в вышестоящий орган — например, если штраф выписал участковый, обращайтесь к начальнику отделения полиции. Параллельно можно направить жалобу в прокуратуру или к региональному уполномоченному по правам человека.

Куда жаловаться на нарушителей

Какие породы собак должны гулять в намордниках: куда жаловаться на нарушителей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Если соседи не соблюдают правила выгула потенциально опасных пород, у вас есть несколько вариантов действий. Сначала попробуйте решить вопрос мирно — поговорите с владельцем, объясните риски и покажите официальный список потенциально опасных пород. Если мирные переговоры не помогают, обращайтесь в управляющую компанию, к участковому или в службу по контролю за животными. Сфотографируйте нарушение, зафиксируйте дату и время, привлеките свидетелей. Помните — чем больше доказательств вы соберёте, тем быстрее будет решена проблема. При серьёзных нарушениях, когда агрессивная собака регулярно появляется без намордника и представляет реальную угрозу, можно обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку соблюдения закона о выгуле животных.