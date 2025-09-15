Ветврач рассказал, как музыкой помочь питомцу пережить осеннюю депрессию

У животных есть музыкальные предпочтения и у всех они разные. Как рассказал в беседе с Life.ru врач-ветеринар Михаил Шеляков, для кошек сложно определить подходящую музыку, хотя классические произведения со скрипичными нотами высокого регистра могут им нравиться из-за сходства с их собственным «лексиконом» звуков.

Эксперт пояснил, что осенняя депрессия у животных связана прежде всего с изменением светового дня, и для облегчения состояния питомца можно увеличить искусственное освещение.

При этом важно давать кошке или собаке свободу выбора — если хочет остаться в темноте, не стоит заставлять. Лучше окружить животное теплом, заботой и вниманием, можно добавлять витамины, а также попробовать включать музыку. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Шеляков подчеркнул, что кошки как свободолюбительные животные должны иметь доступ во все комнаты квартиры, включая ванную и туалет, и если музыка в каком-то помещении им не нравится, они самостоятельно покинут его, демонстрируя своё отношение, после чего стоит изменить музыкальный выбор и понаблюдать за реакцией.

Специалист сослался на исследования о влиянии музыки на поведение животных, указав, что классическая музыка способствует повышению удоев у коров, в то время как рок вызывает раздражение и повышение адреналина.

«Возможно, в определённых стрессовых ситуациях, как у быков перед сражением, рок и нужен. Но если цель — умиротворение, успокоение нервов и снятие стресса, классическая музыка — надёжный выбор как для животных, так и для людей», — заключил Шеляков.