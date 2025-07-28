«Кошачий СПИД»: Какие «человеческие» болезни бывают у хвостатых и как их от этого лечить

На самом деле называть это заболевание «кошачьим СПИДом» не совсем корректно. Ветеринария не стоит на месте, поэтому синдром приобретённого иммунодефицита встречается редко даже у кошек. Если это вакцинированные домашние кошки, конечно же. На улице пушистики с таким заболеванием живут недолго, но достаточно, чтобы успеть заразить других. В материале разбираемся, что такое «кошачий СПИД», почему корректнее говорить «ВИК» и какие ещё «человеческие» болезни встречаются у кошек.

Вирусный иммунодефицит кошек

Вирусный иммунодефицит кошек, или ВИК, — это такой кошачий «аналог» ВИЧ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Вирус иммунодефицита кошек, к счастью, безопасен для человека. «Подхватить» его от питомца невозможно. Но для других усатых, тех, кто не болеет кошачьим иммунодефицитом, ваш пушистик представляет серьёзную опасность. Поэтому нельзя содержать здорового кота в одном доме с ВИК-инфицированным. В этом случае у вас будет уже два ВИК-инфицированных кота. Кстати, ВИК обнаружили в 1986 году в Америке одновременно с эпидемией ВИЧ. А кроме домашних кошек болезнь поражает ещё и львов, гепардов, ягуаров, каракалов и других представителей семейства кошачьих.

На данный момент времени ВИК считается неизлечимым. Впрочем, как и ВИЧ, но ВИЧ можно контролировать антиретровирусными препаратами, причём до такой степени, что человек потеряет способность передавать вирус кому-то другому. А скоро обещают выпустить на рынок вакцину от человеческого иммунодефицита — если это сработает, вирус будет официально побеждён. Совсем не так дела обстоят с ВИК. Ветеринария предлагает широкий спектр симптоматического лечения — обработка от насекомых, качественный рацион, вакцинация от других болезней, чистка зубов... То есть всё, что улучшает качество жизни питомца, но не борется с причиной болезни. Антиретровирусной терапии от ВИК пока не существует, но при должном уходе кот может прожить с этой болезнью от 10 до 15 лет.

Кошачий лейкоз

Вирусный лейкоз, также — вирусная лейкемия кошек. Тоже страшное заболевание, но прогноз получше. Фото © Freepik

Вирусная лейкемия кошек, которую по-простому зовут «кошачьим лейкозом», — ещё одно страшное заболевание, схожее с таким же «человеческим». Правда, сходство тут только в названии. В 1964 году Уильям Джаретт в Университете Глазго впервые описал это заболевание и назвал его лейкозом — потому что считал, что это действительно «кошачий рак крови». Но потом выяснилось, что лейкоз у людей — это именно рак, и он не является заразным. Кошачий лейкоз — другое дело. Его провоцирует вирус.

Борьбой с кошачьей лейкемией ветеринары занялись почти сразу. В 1974 году разработали специальный тест, а первая вакцина появилась в 1986-м. С тех пор борьба с кошачьим лейкозом продвинулась далеко вперёд. Выяснилось, что вирусный лейкоз кошек гораздо ближе к ВИК, чем к «человеческому» раку, потому что ВЛК тоже провоцирует ретровирус. А хорошая новость заключается в том, что для лечения вирусного лейкоза кошек есть антиретровирусная терапия, к тому же здоровых питомцев обязательно надо прививать соответствующей вакциной. На российском рынке это «Пуревакс» и «Леоминор».

Сахарный диабет

Кошки тоже болеют сахарным диабетом. У пушистиков он почти такой же, как и у людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / felixmontana

Кошки, коты, котята — все они могут заболеть сахарным диабетом. Им тоже в этом случае надо будет делать тесты глюкометром и колоть инсулин, но провести такие процедуры самостоятельно питомцы не могут, вся ответственность — на вас. Вычислить диабет у кошки можно самостоятельно — по усиленной жажде и липким следам, которые оставляют лапы питомца. У кастрированных котов риск развития диабета в два раза выше, чем у стерилизованных кошек. А главная составляющая профилактики этого заболевания — правильная диета.

Камни в почках

Мочекаменная болезнь тоже бывает у кошек. Она бывает у всех млекопитающих и не только. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Камни в почках поражают не только человека. И не только кошек. На самом деле они поражают практически всех животных. Собаки, хорьки, кролики, козы, овцы, коровы, обезьяны, львы, медведи, олени, кенгуру, попугаи, курицы, черепахи, даже змеи... От них страдают все. Самые частые причины камней в почках у кошек: переизбыток минералов, недостаточное питьё, преобладание белка в диете, сочетание корма с натуральной пищей. Коты больше предрасположены к камням, а в целом породистые кисы страдают от мочекаменной болезни чаще, чем «дворяне». Лечение — медикаменты либо операция, всё как у людей. Симптомы вы не пропустите — у животного болит живот даже при малейшем прикосновении, а в лотке пушистик жалобно мяукает.

Хламидиоз

Оказывается, хламидиоз всё ещё встречается в XXI веке, причём не только у людей! Фото © Freepik

Да, наши пушистые братья и сёстры тоже болеют хламидиозом. Это неприятное заболевание в нас вызывают разные бактерии: Chlamydia felis у котов и Chlamydia trachomatis у людей. Но есть нюансы. Котики больше страдают от воспаления глазок и носика, кашля и лихорадки, а люди до воспаления глаз дело доводят редко, потому что чувствуют сильную боль в других органах и сразу идут к врачу. Механизмы передачи тоже разные — кошачий хламидиоз не является половым заболеванием: они передают бактерии друг другу, когда дышат одним воздухом, играют, нежатся или дерутся. Лечится это заболевание антибиотиками.