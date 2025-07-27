Отравление, бактерии, нитраты — почему арбузы становятся опасными в жару С наступлением июля стартовал арбузный сезон. Сочные, сладкие, освежающие — они кажутся идеальным лакомством в летние дни. Однако именно арбузы могут нанести вред здоровью. О том, чем опасны арбузы в жару, — в материале Life.ru 27 июля, 11:01 Арбуз рекомендуют есть с осторожностью. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / VladisChern © «Шедеврум»

Чем опасны арбузы в жару: главные риски для здоровья

На первый взгляд, арбуз — идеальный продукт: на 90% он состоит из воды, содержит витамины, минералы, помогает утолить жажду. Но в знойную погоду увеличивается риск размножения бактерий: арбузы могут быстро портиться, особенно после разрезания. Кроме того, во многих случаях арбузы, выращенные с применением нитратов, становятся источником тяжёлого отравления.

Отравление нитратами в арбузах: симптомы и последствия

Нитраты — соли азотной кислоты, которые используются в сельском хозяйстве для ускорения роста плодов. В норме часть нитратов выводится из организма естественным путем, но при превышении дозировки они могут вызвать нарушения в работе внутренних органов.

Чрезмерное потребление нитратов может привести к снижению способности крови переносить кислород. Особенно это опасно для детей и пожилых людей. Причём в жару риск возрастает: арбузы быстро созревают, и аграрии могут превышать дозировки удобрений.

Бактерии в разрезанном арбузе: как избежать отравления

Одна из главных ошибок — хранение разрезанных арбузов при комнатной температуре. Арбузная мякоть — благоприятная среда для размножения бактерий: сальмонеллы, кишечной палочки, стафилококков. Особенно опасны арбузы, продающиеся разрезанными наполовину или четвертинками прямо на улице, под солнцем. Даже если арбуз изначально был безопасен, разрезание в антисанитарных условиях и последующее хранение без холодильника могут превратить его в источник инфекции. Симптомы отравления проявляются через несколько часов: тошнота, рвота, диарея, головная боль и повышение температуры.

Арбузом не стоит заменять воду из-за риска обезвоживания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / adriaticfoto

Арбузы и обезвоживание: почему в жару они опасны для почек

Хотя арбуз кажется отличным средством от жажды, в жару он может сыграть злую шутку. Его мочегонный эффект увеличивает выделение жидкости, а вместе с потом и мочой организм теряет много электролитов. Если человек пьёт мало воды и ест много арбуза, возможны обезвоживание, головокружение и снижение давления. Для людей с заболеваниями почек чрезмерное потребление арбуза может нести особую опасность. Мочегонный эффект усиливает нагрузку на почки, а при хронической почечной недостаточности это может вызвать осложнения.

Как выбрать безопасный арбуз без нитратов и бактерий

Не покупайте арбузы до начала сезона: в России оптимальное время приобретения — с конца июля по август. Ранние арбузы чаще всего содержат больше нитратов.

Избегайте арбузов с повреждённой коркой — микротрещины могут стать доступом для бактерий.

Обращайте внимание на место торговли — не стоит покупать арбузы у дороги или с земли. Ищите чистую, оборудованную точку, желательно с навесом.

Не покупайте разрезанные плоды, даже если они завёрнуты в плёнку, — вы не знаете, в каких условиях они хранились и резались.

Нитраты в арбузе: как отличить опасный плод при покупке

Неестественный цвет мякоти — насыщенный малиновый цвет может указывать на избыток химикатов.

Жёлтые волокна или прожилки внутри — в норме они должны быть белыми.

Гладкая текстура мякоти — у натурального арбуза зернистая, рыхлая структура.

Окрашивание воды — если мякоть, брошенная в стакан воды, окрашивает её в розовый цвет — это тревожный знак.

Где и когда покупать арбузы

Лучшее место — официальные рынки и магазины, где продукция проходит санитарный контроль. Покупать арбузы на обочинах дорог категорически не рекомендуется: они впитывают выхлопные газы и пыль, а продавцы не несут ответственности за качество.

Идеальное время — конец июля и август. В этот период арбузы зреют естественным путём без применения стимуляторов роста.

Как проверить арбузы на безопасность

Попросите продавца показать сертификаты соответствия и санитарные заключения.

Используйте нитрат-тестеры — портативные приборы для проверки концентрации нитратов.

Проверка водой — нарезав кусочек арбуза, опустите его в воду. Если вода окрасилась, плод с большой вероятностью содержит химикаты.

Оценивайте на вкус, запах и структуру, они могут многое сказать о качестве арбуза.

Не следует покупать разрезанные арбузы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Numstocker

Кому нельзя есть арбузы в жару: группы риска

Некоторые группы людей подвержены большему риску от употребления арбузов в жаркое время.

Дети и пожилые люди

У этих категорий — более слабый иммунитет и повышенная чувствительность к токсинам. Детский организм быстрее реагирует на избыток нитратов, проявляя симптомы отравления. Пожилые люди чаще страдают от хронических болезней, и арбуз может усугубить их состояние: вызвать обезвоживание, падение давления, ухудшение работы почек.

Люди с заболеваниями почек и ЖКТ

Пациентам с хроническим пиелонефритом, мочекаменной болезнью или гастритом стоит ограничить употребление арбузов. Большое количество воды и сахаров, мочегонный эффект, а также возможное наличие нитратов и бактерий — серьёзные факторы риска. Особенно это важно в жару, когда нагрузка на органы и так возрастает.

Рекомендации врача: как правильно есть арбуз без вреда для здоровья

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Life.ru, в каких случаях не следует употреблять в пищу в арбуз.

— Первое: нужно помнить, что арбуз не едят после еды, особенно после мяса, шашлыков, очень трудно перевариваемой пищи, поскольку она будет лежать в желудке по несколько часов, перевариваться желудочным соком, а арбузы, если они надолго задержатся, то они могут начать просто бродить. Поэтому человек может чувствовать дискомфорт, вздутие, отрыжку и так далее, — сказала Соломатина.

Во-вторых, по словам врача, не следует есть арбуз на голодный желудок.

— Допустим, мы спали, проснулись и сразу взялись за арбуз. Так как у нас за много часов уровень глюкозы очень сильно упал, то всё, что мы употребляем, содержащее сахар, будет достаточно быстро повышать уровень глюкозы в крови. Если мы тут же не побежим в марафон и как-то это не выработаем, то излишки будут трансформировать инсулином в жировую ткань. Далее, в арбузе содержится много фруктозы, которая не требует выброса инсулина. Многие считают, что это здорово, нет инсулиновых качелей, инсулин не вырабатывается в жир, но фруктоза метаболизируется печенью, и сигнал не поступает о том, что человек сыт, и он может съесть арбуза больше. Фруктоза в повышенном количестве может привести к ожирению печени, — добавила эксперт.

Врач посоветовала употреблять арбуз между приёмами пищи и делать это дозированно.

— Мы позавтракали, до обеда — долго, и в перерыве можно съесть пару ломтиков арбуза. Где-то суточная норма потребления, она у всех разная, но в среднем это 200–400 граммов. Но 400 граммов — это не значит, что в один присест, а разделить на три части, — заключила Соломатина.

Авторы Альмир Хабибуллин