Психологу показалось мало одного дополнительного выходного для семей с детьми

Один из минусов инициативы, по мнению психолога, заключается в том, что один выходной предлагают предоставлять семье, а не индивидуально каждому родителю. Габерштейн сочла такой подход недостаточным и сравнила его с «подачкой» со стороны государства. Она предлагает выделять по два дня в месяц каждому из родителей, а также ввести дополнительные льготы для семей с несколькими детьми.