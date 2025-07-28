Психологу показалось мало одного дополнительного выходного для семей с детьми
Психолог Габерштейн: Одного дополнительного выходного для семей с детьми мало
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Психолог Юлия Габерштейн поддержала идею дополнительных выходных для семей с детьми, но предложила расширить инициативу. О своём видении она рассказала в интервью «Постньюс», комментируя предложение депутата Госдумы Евгения Марченко.
Один из минусов инициативы, по мнению психолога, заключается в том, что один выходной предлагают предоставлять семье, а не индивидуально каждому родителю. Габерштейн сочла такой подход недостаточным и сравнила его с «подачкой» со стороны государства. Она предлагает выделять по два дня в месяц каждому из родителей, а также ввести дополнительные льготы для семей с несколькими детьми.
«Это поможет родителям уделять время каждому ребёнку по отдельности», — подчеркнула психолог.
Ранее в России предложили раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет. Глава движения «Отцы России» Андрей Коченов и известная актриса Эвелина Блёданс в интервью Life.ru высказались в поддержку инициативы. Они считают, что подобный «день семьи» станет отличной возможностью для укрепления отношений между детьми и родителями.