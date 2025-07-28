Отцы России и Эвелина Блёданс оценили идею о выходном для работников с детьми

Это будет маленький праздник раз в месяц для детей, если кто-то из родителей не пойдёт на работу и останется с ними. Родители должны в любом случае находить время общаться с детьми, даже если они сильно уставшие. И не по 10 минут в день. Мне кажется, перед нормальным родителем такой проблемы вообще не стоит. Он найдёт время для общения и воспитания своих детей. Лишь бы сами родители использовали этот день во благо, а не злоупотребляли.