Отцы России и Эвелина Блёданс оценили идею о выходном для работников с детьми
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Руководитель движения «Отцы России» Андрей Коченов и актриса Эвелина Блёданс в беседе с Life.ru поддержали идею о введении дополнительного выходного дня для работников с детьми до 18 лет. По их мнению, такой «семейный день» может стать настоящим праздником как для самих ребят, так и для их мам и пап.
Это будет маленький праздник раз в месяц для детей, если кто-то из родителей не пойдёт на работу и останется с ними. Родители должны в любом случае находить время общаться с детьми, даже если они сильно уставшие. И не по 10 минут в день. Мне кажется, перед нормальным родителем такой проблемы вообще не стоит. Он найдёт время для общения и воспитания своих детей. Лишь бы сами родители использовали этот день во благо, а не злоупотребляли.
Я сама — работающая мамочка маленького сына, и мне очень сложно иногда даётся разлука с ним. Я понимаю, как важно иметь такую возможность провести на день больше с ребёнком. Семейный день — цель очень благая. Нам кажется, что мы много времени проводим вместе, а время утекает, как песок сквозь пальцы. Поэтому отличное предложение, я поддерживаю двумя руками.
Напомним, ранее в России предложили раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет. С таким предложением обратился в Минтруд депутат Евгений Марченко.