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Регион
28 июля, 04:00

В Госдуме предложили давать родителям дополнительный оплачиваемый выходной

Депутат Марченко предложил ввести допвыходной для родителей с детьми до 18 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России предложили раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет. С таким предложением обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Документ есть в распоряжении Life.ru.

По мнению законодателей, дополнительный выходной даст возможность родителям активнее принимать участие в воспитании и развитии детей.

Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями.

Евгений Марченко

Депутат Государственной думы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями.
Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями.
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Ольга Годуненко
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