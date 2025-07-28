В Госдуме предложили давать родителям дополнительный оплачиваемый выходной

В России предложили раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет. С таким предложением обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Документ есть в распоряжении Life.ru.