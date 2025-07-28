В Госдуме предложили давать родителям дополнительный оплачиваемый выходной
Депутат Марченко предложил ввести допвыходной для родителей с детьми до 18 лет
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В России предложили раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет. С таким предложением обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Документ есть в распоряжении Life.ru.
По мнению законодателей, дополнительный выходной даст возможность родителям активнее принимать участие в воспитании и развитии детей.
Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями.
Ранее в Госдуме поддержали идею по сокращению потребления алкоголя среди населения. Депутаты предлагают сократить количество часов продажи спиртных напитков в России, а также проводить масштабные антиалкогольные кампании.