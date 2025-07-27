В Госдуме поддержали идею отвадить россиян от алкоголя с помощью советского метода
Депутат Милонов поддержал идею сократить количество часов продажи алкоголя в РФ
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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что полностью разделяет озабоченность члена Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко и поддерживает его инициативу по сокращению потребления алкоголя среди населения. По словам парламентария, подобные меры должны активнее реализовываться на государственном уровне.
Кроме того, собеседник «Ленты.ру» призвал проводить масштабные антиалкогольные кампании, подчеркнув, что к ним должны подключаться политики и лидеры общественного мнения, показывая личным примером отказа от спиртного. В то же время он привёл пример из советского времени, когда подобные меры не давали желаемого результата из-за того, что простые граждане искали утешение в бутылке.
«Точно так же и сейчас. И должным образом всё-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — задал риторический вопрос Милонов.
Напомним, ранее председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой на федеральном уровне сократить количество часов в сутки, когда алкоголь разрешён к продаже. По его мнению, в идеале каждый год нужно урезать количество таких часов, чтобы дойти до временного промежутка с 11:00 до 19:00, как было в СССР.