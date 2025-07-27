В России призвали вернуться к советскому опыту продажи алкоголя

В России следует на федеральном уровне сократить количество часов в сутки, когда алкоголь разрешён к продаже. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«На сегодняшний день те ограничения по продаже алкоголя, которые существуют на федеральном уровне, — с 08:00 до 23:00 — должны быть ужесточены», — поделился он в беседе с ТACС.

По его мнению, в идеале каждый год нужно урезать количество таких часов, чтобы дойти до временного промежутка с 11:00 до 19:00. Он уверен, что этого времени будет достаточно для желающих приобрести спиртное. Кроме того, следует ограничить продажу алкоголя в выходные и праздники, а также ввести ограничения для кафе и ресторанов. Рыбальченко напомнил, что действующая сейчас норма установлена федеральным законом, а регионы по своему усмотрению могут урезать количество часов, когда разрешается продажа алкогольных напитков. По его словам, следует сразу на федеральном уровне закрепить меньший промежуток, а не ждать от регионов инициативы.

В СССР с 1972 года крепкие спиртные напитки продавались в магазинах с 11:00 до 19:00, напомнил Рыбальченко. Он уверен, что возвращение к такой норме поможет снизить смертность и улучшит показатели жизни населения.