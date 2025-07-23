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23 июля, 17:21

«Это же дети»: Миронов призвал создать «сентябрьский набор» для помощи родителям школьников

Миронов призвал обеспечить школьников канцтоварами за счёт государства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести «сентябрьский набор» для помощи родителям школьников. В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Life.ru, парламентарий отметил, что не у всех семей есть средства для покупки канцелярии и остальных вещей.

Миронов предложил ввести специальный набор канцтоваров для школьников. Видео © Life.ru

«Давайте сделаем тоже льготы. Давайте сделаем набор для школьников. Фиксированные цены. <…> Это же дети. Это будущее нашей страны», — сказал он.

Глава СРЗП подчеркнул, что власти должны выбирать между поддержкой бизнеса и его доходов или инвестированием в будущее страны, которое представлено молодежью. В связи с этим он предложил ввести «сентябрьский набор» — комплект необходимых школьных принадлежностей для каждого ребёнка в семье, чтобы облегчить финансовое бремя родителей.

Строго, удобно, по ГОСТу: что нужно знать родителям о школьной форме в 2025 году?
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Ранее сообщалось, что в России стали массово закрываться магазины канцтоваров. За последний год их число снизилось на 5%, а в крупных городах — до 12-26%. К маю 2025 года в стране закрылось более 630 точек, причём особенно заметно снижение в Омске (-26%), Ростове-на-Дону (-24%) и Нижнем Новгороде (-20%).

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Юлия Сафиулина
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