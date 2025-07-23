«Это же дети»: Миронов призвал создать «сентябрьский набор» для помощи родителям школьников

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести «сентябрьский набор» для помощи родителям школьников. В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Life.ru, парламентарий отметил, что не у всех семей есть средства для покупки канцелярии и остальных вещей.

Миронов предложил ввести специальный набор канцтоваров для школьников. Видео © Life.ru

«Давайте сделаем тоже льготы. Давайте сделаем набор для школьников. Фиксированные цены. <…> Это же дети. Это будущее нашей страны», — сказал он.

Глава СРЗП подчеркнул, что власти должны выбирать между поддержкой бизнеса и его доходов или инвестированием в будущее страны, которое представлено молодежью. В связи с этим он предложил ввести «сентябрьский набор» — комплект необходимых школьных принадлежностей для каждого ребёнка в семье, чтобы облегчить финансовое бремя родителей.