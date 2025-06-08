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Регион
8 июня, 15:01

В России массово закрываются магазины канцтоваров

«Коммерсант» сообщил о закрытии магазинов канцтоваров в РФ из-за маркетплейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Vorontsova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Vorontsova

Российский рынок канцелярских товаров переживает серьёзные изменения: за последний год число специализированных магазинов сократилось на 5%, а в крупных городах — до 12-26%. К маю 2025 года в стране закрылось более 630 точек, причём особенно заметно снижение в Омске (-26%), Ростове-на-Дону (-24%) и Нижнем Новгороде (-20%), сообщает «Коммерсант».

Основная причина — стремительный рост онлайн-продаж, говорится в материале. Только за май маркетплейсы реализовали канцтоваров на 3,6 миллиарда рублей — на 68,9% больше, чем годом ранее. В целом за апрель-май спрос в этом сегменте вырос на 70%, тогда как офлайн-продажи упали на 3%.

Эксперты связывают это с преимуществами электронной торговли: бесплатной доставкой и более выгодными ценами. Однако такой переход создаёт проблемы для малых городов, где интернет-торговля развита слабее. По прогнозам, в ближайшие годы число специализированных магазинов может сократиться ещё на треть, особенно после окончания «школьного» сезона в сентябре.

Пока некоторые сети фиксируют рост продаж перед экзаменами, но в долгосрочной перспективе традиционная розница явно проигрывает маркетплейсам. Ситуация усугубляется долгами многих небольших магазинов.

В магазинах могут появиться «российские полки»
В магазинах могут появиться «российские полки»

Ранее в России предложили запретить маркетплейсам брать плату за возврат товаров. В Госдуме призвали установить «чёткие правила игры» в отношениях платформ онлайн-торговли с потребителями и продавцами.

Юрий Лысенко
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